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"Подозреваемым себя не считаю": Порошенко ответил в суде

17 января 2022, 16:01

Политик назвал подозрение "туалетной бумагой".

Петр Порошенко
Петр Порошенко / eurosolidarity.org

Пятый Президент Украины, народный депутат Петр Порошенко явился в Печерский райсуд на заседание по избранию ему меры пресечения по делу о госизмене. Политик ответил на свои обвинения и подчеркнул, что сотрудники ГБР допустили "брутальные ошибки при подозрении".

По его словам, это фальсификации обвинений против него, поэтому он просит Печерский суд Киева вернуть прокуратуре ходатайство об избрании меры пресечения.

Экс-президент не считает себя подозреваемым, а дело называет "публичной дискредитацией лидера оппозиции по приказу ОП".

Пятый глава государства утверждает, что никто не уведомлен об обвинениях, которые ему выдвигают: "ни глава Верховной Рады, который трижды заявил, что не получал по этому поводу информации, ни генеральный прокурор, который не подписал подозрение".

Порошенко требует возвращения дела в ГПУ и назвал подозрение "туалетными бумажками".

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Дело Порошенко

Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Порошенко с 17 декабря 2021 года находился в дипломатическом турне. Он заявил, что вернется в Украину 17 января. В тот же день Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора и принял решение об аресте имущества Порошенко, которое, согласно государственным реестрам, принадлежит ему на праве собственности, в частности это объекты недвижимости, корпоративные права и пр.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

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