УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Порошенко после суда отправился "праздновать" в шикарный ресторан - СМИ

19 января 2022, 20:30

Из ресторана после Порошенко через 5 минут вышел миллионер Игорь Воронов.

Петр Порошенко
Петр Порошенко поехал после суда в ресторан / УНИАН

Пятый президент Петр Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан Царское село вместе со своей командой, сообщают журналисты Украинской правды.

Среди гостей репортеры заметили нардепов Ирину Геращенко, Алексея Гончаренко, Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич, журналиста Виталия Гайдукевича, пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко и других.

Из ресторана после Порошенко через 5 минут вышел миллионер Игорь Воронов.

Дело Порошенко

6 января Печерский суд столицы наложил арест на имущество пятого президента Украины. Позже стало известно, что арест был наложен на имущество согласно данным в госреестрах – это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - заявили следователи.

Реклама

Когда 17 декабря 2021 года представители ГБР пытались вручить ему повестку по этому делу, Порошенко от них бежал. После этого его заметили в Стамбуле-он встретился с Вселенским патриахом. Потом Порошенко отправился в Варшаву, откуда 17 января вернулся в Киев.

Сразу в день возвращения Порошенко в Украину 17 января состоялось заседание суда по этому делу. Сторона обвинения попросила суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере 1 миллиарда гривен.

Однако меру пресечения пятому президенту тогда не избрали – заседание перенесли на среду, 19 января.

19 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Его подозревают в государственной измене.

Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

Сам Порошенко поблагодарил свою команду и сторонников за поддержку.

Читайте также

viber
ресторан Петр Порошенко Виктория Сюмар Святослав Цеголко Артур Герасимов новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Порошенко после суда отправился "праздновать" в шикарный ресторан - СМИ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Невероятное везение и благополучие в год Тигра: названы знаки, которым мощно подфартитНевероятное везение и благополучие в год Тигра: названы знаки, которым мощно подфартит Самый красивый френч маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердцеСамый красивый френч маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердце Гороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемыГороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемы Любовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечениеЛюбовный гороскоп на неделю 17-23 января: Скорпионам – накал страстей, Козерогам – опасное увлечение Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь бедуКогда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду
20:53

Угроза военного вторжения в Украину и поддержка Запада: Зеленский обратился к украинцам

20:49

Украинские перевозчики в четверг выйдут протестовать к посольству Польши

20:37

Необыкновенное везение и большой успех до конца января: кто из знаков в списке счастливчиковВидео

20:30

Порошенко после суда отправился "праздновать" в шикарный ресторан - СМИ

20:17

Гороскоп на завтра, 20 января 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

Реклама
20:11

"Турция знает свои интересы": Банковая приветствует план Эрдогана по диалогу Зеленского и Путина

19:54

В Минздраве подчитали потребность в COVID-вакцинах до конца 2022 года

19:27

Пробрался в дом и зверски зарезал: в Венгрии украинец жестоко убил украинцаВидео

19:07

Цены на хлеб в Украине не взлетят: Кабмин остановит серьезное подорожание продуктаВидео

19:03

Комаровский поведал, с какими признаками ОРВИ нужно немедленно бежать к врачу

18:46

У кого первого сдадут нервымнение

18:39

В Киеве обстреляли офис журналиста Дмитрия ГордонаВидео

18:32

"Есть роли, в которых меня можно узнать только по голосу": Петрожицкая рассказала о съемках в ДикихВидео

18:31

Арестович откровенно рассказал о причине своего увольнения

18:20

В Мариуполе Метинвест выдал 1,6 миллиона гривень стипендий

18:08

Как в Украине купить лекарства за 1000 гривен Зеленского: новые правилаВидео

18:07

Все для любимой: топ-3 самых верных мужей среди знаков зодиака

17:58

Мать двоих детей на Тернопольщине заставили вернуть 26 тысяч гривен помощи и оштрафовали в придачуВидео

17:40

В России хотят признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми: слово за Госдумой и ПутинымВидео

17:16

"На это направлены все усилия": Кулеба назвал условие завершения конфликта с РФВидео

Реклама
17:08

США предложили России два пути решения конфликта с Украиной - БлинкенВидео

17:03

Более 127 тысяч войск у границ Украины и угроза ракетных ударов: в Минобороны узнали о планах РоссииВидео

17:00

Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуВидео

16:40

Гаспар Ульель умер после падения со скалы - французскому актеру было 37 лет

16:23

В Киеве завершились переговоры Зеленского и госсекретаря США БлинкенаВидео

16:20

Гаспар Ульель сорвался со скалы - французского актера экстренно госпитализировали

15:58

"Бухим меньше ездить надо!": Николай Харьковский грубил и улыбался в лицо дочери погибшего в ДТПВидео

15:55

Угроза блокады пути Украины в НАТО и гарантии от США: в МИД России разразились условием ВашингтонуВидео

15:39

"Начинаются тяжелые времена": ЕС пригрозил РФ масштабными санкциями в случае расширения агрессииВидео

15:33

Висел посреди дороги: тело украинского заробитчанина нашли в Польше

15:28

Звезда сериалов Марш Турецкого и Каменская попала в реанимацию после пожара в ее квартире

15:22

Роман Цимбалюк. Жириновский раскрыл главную военную тайну РоссииВидеоблоги

15:22

Украину заметет снегом и ударит мороз -15Видео

14:32

"Тысячу Зеленского" пенсионеры уже с 24 января смогут потратить на лекарстваВидео

14:27

"Большая стройка": Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется через считанные дни

14:21

Порошенко отпустили под личное обязательство и арестовали имуществоВидео

14:12

Умер редактор Vogue Андре Леон Телли

14:12

Самый вкусный мясной пирог из лаваша: готовить очень просто и быстроВидео

14:01

Мать неделю не пускала домой 11-летнюю дочь на Харьковщине: не давала даже переодетьсяВидео

13:40

Голая Снежана Бабкина поздравила фанатов с Крещением и уселась пятой точкой в сугроб

Реклама
13:36

Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатовВидео

13:35

Подарят молодость и красоту: топ-8 незаменимых продуктов для женщин

13:25

Отказался общаться на русском – не взяли на работу в Киеве: в IT-фирме объяснились за скандалВидео

13:11

"Большая стройка" Зеленского возведет арены для Евробаскета в Киеве и Львове: как они будут выглядеть

12:48

Оля Полякова в красных ботфортах задрала ноги, лежа на столе

12:48

Дело Порошенко: сторонники пятого президента подрались с полицией возле судаВидео

12:36

Вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки - БлинкенВидео

12:28

В России "открестились" от вторжения в Украину из Беларуси и призывают лишить ВСУ вооруженияВидео

12:27

Повсюду кровь, стекло и разбросанные вещи: на Закарпатье неизвестные разбили храмФото

12:08

В Одессе автобус с пассажирами влетел в четыре авто и магазин: водитель погибВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять