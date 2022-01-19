Порошенко после суда отправился "праздновать" в шикарный ресторан - СМИ

Петр Порошенко поехал после суда в ресторан / УНИАН

Пятый президент Петр Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан Царское село вместе со своей командой, сообщают журналисты Украинской правды.

Среди гостей репортеры заметили нардепов Ирину Геращенко, Алексея Гончаренко, Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич, журналиста Виталия Гайдукевича, пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко и других.

Из ресторана после Порошенко через 5 минут вышел миллионер Игорь Воронов.

Дело Порошенко

6 января Печерский суд столицы наложил арест на имущество пятого президента Украины. Позже стало известно, что арест был наложен на имущество согласно данным в госреестрах – это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - заявили следователи.

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Когда 17 декабря 2021 года представители ГБР пытались вручить ему повестку по этому делу, Порошенко от них бежал. После этого его заметили в Стамбуле-он встретился с Вселенским патриахом. Потом Порошенко отправился в Варшаву, откуда 17 января вернулся в Киев.

Сразу в день возвращения Порошенко в Украину 17 января состоялось заседание суда по этому делу. Сторона обвинения попросила суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере 1 миллиарда гривен.

Однако меру пресечения пятому президенту тогда не избрали – заседание перенесли на среду, 19 января.

19 января Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Его подозревают в государственной измене.

Суд назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.

Сам Порошенко поблагодарил свою команду и сторонников за поддержку.

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