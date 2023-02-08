Путина может 'бросить' его же элита: оппозиционер назвал вероятные сценарии смены власти в РФ

Российский оппозиционер не верит в то, что в России действительно можно сменить власть при жизни Владимира Путина.

Путина может бросить его же элита / Коллаж фото скриншот с видео

В Кремле может произойти переворот, который повлечет смену власти в РФ. Всего есть 3 сценария, при которых Путин может потерять свое диктаторское кресло. Об этом заявил российский оппозиционер Геннадий Гудков, сообщает 24 канал.

Среди основных сценариев выделяют следующие:

переворот в Кремле,

военный переворот,

переворот внутри страны от людей.

Оппозиционер отметил, что любой переворот невозможен без вмешательства силовиков. Однако они не будут брать власть в собственные руки.

"Я сильно сомневаюсь в военном перевороте, потому что военные не в том состоянии, чтобы управлять страной, у них это не получается. Обычно военные стараются не брать власть в свои руки, а стараются быть такой "двигательной силой", – сказал Гудков.

Он не исключает, что устроить переворот может якобы кто-то из старой элиты, кто не участвует в войне против Украины. Гудков считает, что свергнуть Путина будет легче всего его ближайшему окружению.

Отстранить Путина может Патрушев или Герасимов, однако другие российские министры на это могут не согласиться, говорит Гудков. Оппозиционер не верит в возможность передачи власти при жизни российского диктатора.

"Такой вариант был бы неплохой, на какой-то период под контролем Запада в обмен на снятие или ослабление санкций. Тогда бы могли отстранить Путина и сформировать новое правительство", – говорит оппозиционер.

Переворот внутри страны также, скорее всего, не принесет результата, считает Гудков. Все из-за того, что в РФ мало людей с активной политической позицией, которые не боятся об этом говорить.

"Они в целом активны, но у них нет ума и лидера. Эти патриоты могут на короткое время взять власть в России и довести страну до "инфарктного состояния", но на этом они и закончат, потому что не смогут прокормить народ", – пояснил Гудков.

Гудков отметил, что Путину следует бояться собственной элиты и ближайшего окружения.

"И он это понимает и делает все, чтобы Свои его не достали и не "заварили" двери бункера на время, чтобы переформатировать власть", – добавил он.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

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