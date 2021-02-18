Рада на фоне протеста сделала важный шаг к более простой растаможке евроблях

Парламент одобрил в первом чтении два проекта законов относительно растаможки авто из ЕС.
В четверг, 18 февраля, Верховная Рада на фоне протеста собственников автомобилей на европейских номерах приняла в первом чтении проекты законов, которыми предусмотрена более простая процедура растаможки евроблях.
Парламент одобрил проекты законов №4643-д и №4644-д, за первый документ проголосовали 259 народных депутатов, а за второй – 293 политика, свидетельствует видео с заседания, которое транслировалось на канале ВР в YouTube.
Законопроектами предусмотрена упрощенная процедура растаможки машин на еврономерах на протяжении 180 дней – без учета их стоимости и без уплаты ввозной пошлины.
Растаможка евроблях 2021 – что предусматривает проект закона №4643-д:
- Упрощенная процедура растаможки авто из ЕС распространяется на машины, которые были ввезены физлицами до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах транзита или временного ввоза;
- Ввезенное авто должно соответствовать экологическому стандарту не менее Евро-2;
- Один человек может растаможить только один автомобиль из конкретной категории, например, один грузовик, одну легковушку;
- Документом предлагается такая формула для растаможки евроблях – ставка = ставка базовая + Vе + Fе.
Базовая ставка – это налоговая ставка в евро за одну машину, которая рассчитывается, исходя из возраста авто.
Vе – это налоговая ставка в евро за авто, которую высчитывают, умножая объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания на коэффициент, который разный для различных машин.
Ставки в зависимости от объема двигателя варьируются от 0,25 до 0,5 евро за 1 кубический сантимент объема цилиндров двигателя.
В парламенте подсчитали, что в итоге растаможка авто на еврономерах будет стоит не дороже тысячи евро.
В документе №4644-д говорится о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию нашей страны.
- Напомним, в Украину массово начали ввозить автомобили на европейских номерах с 2014 года. Позже власти решили принять меры.
- В нашей стране с 23 февраля 2019 года начал действовать общий режим растаможки евроблях, который предусматривал уплату полной ставки акцизного налога.
- В конце октября прошлого года Кабмин решил применять штрафы к евробляхерам, а уже в начале февраля 2021-го в МВД обещали пока не наказывать водителей таких авто.
- Владельцы автомобилей из Европы не раз устраивали акции протеста под Верховной Радой и требовали ввести упрощенную процедуру растаможки. В частности, одна из акций под парламентом состоялась 18 февраля.