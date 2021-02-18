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Рада на фоне протеста сделала важный шаг к более простой растаможке евроблях

18 февраля 2021, 14:54
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Парламент одобрил в первом чтении два проекта законов относительно растаможки авто из ЕС.

Нардепы одобрили проекты законов относительно растаможки евроблях
Парламентарии одобрили проекты законов относительно растаможки евроблях / УНИАН

В четверг, 18 февраля, Верховная Рада на фоне протеста собственников автомобилей на европейских номерах приняла в первом чтении проекты законов, которыми предусмотрена более простая процедура растаможки евроблях.

Парламент одобрил проекты законов №4643-д и №4644-д, за первый документ проголосовали 259 народных депутатов, а за второй – 293 политика, свидетельствует видео с заседания, которое транслировалось на канале ВР в YouTube.

Законопроектами предусмотрена упрощенная процедура растаможки машин на еврономерах на протяжении 180 дней – без учета их стоимости и без уплаты ввозной пошлины.

Растаможка евроблях 2021 – что предусматривает проект закона №4643-д:

  • Упрощенная процедура растаможки авто из ЕС распространяется на машины, которые были ввезены физлицами до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах транзита или временного ввоза;
  • Ввезенное авто должно соответствовать экологическому стандарту не менее Евро-2;
  • Один человек может растаможить только один автомобиль из конкретной категории, например, один грузовик, одну легковушку;
  • Документом предлагается такая формула для растаможки евроблях – ставка = ставка базовая + Vе + Fе.

Базовая ставка – это налоговая ставка в евро за одну машину, которая рассчитывается, исходя из возраста авто.

Vе – это налоговая ставка в евро за авто, которую высчитывают, умножая объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания на коэффициент, который разный для различных машин.

Ставки в зависимости от объема двигателя варьируются от 0,25 до 0,5 евро за 1 кубический сантимент объема цилиндров двигателя.

В парламенте подсчитали, что в итоге растаможка авто на еврономерах будет стоит не дороже тысячи евро.

В документе №4644-д говорится о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию нашей страны.

  • Напомним, в Украину массово начали ввозить автомобили на европейских номерах с 2014 года. Позже власти решили принять меры.
  • В нашей стране с 23 февраля 2019 года начал действовать общий режим растаможки евроблях, который предусматривал уплату полной ставки акцизного налога.
  • В конце октября прошлого года Кабмин решил применять штрафы к евробляхерам, а уже в начале февраля 2021-го в МВД обещали пока не наказывать водителей таких авто.
  • Владельцы автомобилей из Европы не раз устраивали акции протеста под Верховной Радой и требовали ввести упрощенную процедуру растаможки. В частности, одна из акций под парламентом состоялась 18 февраля.

Верховная Рада растаможка
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