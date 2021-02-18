Рада на фоне протеста сделала важный шаг к более простой растаможке евроблях

Парламентарии одобрили проекты законов относительно растаможки евроблях / УНИАН

В четверг, 18 февраля, Верховная Рада на фоне протеста собственников автомобилей на европейских номерах приняла в первом чтении проекты законов, которыми предусмотрена более простая процедура растаможки евроблях.

Парламент одобрил проекты законов №4643-д и №4644-д, за первый документ проголосовали 259 народных депутатов, а за второй – 293 политика, свидетельствует видео с заседания, которое транслировалось на канале ВР в YouTube.

Законопроектами предусмотрена упрощенная процедура растаможки машин на еврономерах на протяжении 180 дней – без учета их стоимости и без уплаты ввозной пошлины.

Растаможка евроблях 2021 – что предусматривает проект закона №4643-д:

Упрощенная процедура растаможки авто из ЕС распространяется на машины, которые были ввезены физлицами до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах транзита или временного ввоза;

Ввезенное авто должно соответствовать экологическому стандарту не менее Евро-2;

Один человек может растаможить только один автомобиль из конкретной категории, например, один грузовик, одну легковушку;

Документом предлагается такая формула для растаможки евроблях – ставка = ставка базовая + Vе + Fе.

Базовая ставка – это налоговая ставка в евро за одну машину, которая рассчитывается, исходя из возраста авто.

Vе – это налоговая ставка в евро за авто, которую высчитывают, умножая объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания на коэффициент, который разный для различных машин.

Ставки в зависимости от объема двигателя варьируются от 0,25 до 0,5 евро за 1 кубический сантимент объема цилиндров двигателя.

В парламенте подсчитали, что в итоге растаможка авто на еврономерах будет стоит не дороже тысячи евро.

В документе №4644-д говорится о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию нашей страны.