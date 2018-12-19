Дело "Евроблях": Кабмин опубликовал временный порядок "растаможки" автомобилей

Машина на "Евробляхах"/ УНИАН

Чиновники украинского Кабмина опубликовали документ, в котором содержатся правила по временному порядку "растаможки" автомобилей, ввозимых в страну из государств Европы.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства: а) теперь положено использовать применение только электронную форму декларирования транспортных средств; б) обновлен список документов, который необходимо подавать таможенника, в) уменьшен срок пребывания транспорта на таможне – ради снижения затрат граждан на оплату услуг стоянки; г) регламентирован план действий таможни и декларанта в случае проверки заявленной цены на транспортное средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что около венгерской границы нашли "кладбище" авто на "евробляхах". Поздне стало известно, что в Словакии мародеры разбирают на запчасти брошенные украинцами машины.