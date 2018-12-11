Кладбище евроблях: в Словакии мародеры разбирают на запчасти брошенные украинцами авто

Украинцы массово бросают евробляхи в Словакии / УНИАН

В Словакии мародеры разбирают на запчасти "евробляхи", брошенные украинцами на стихийных стоянках.

"Закарпатцы массово бросают евробляхи в Словакии, из-за невозможности их растаможивания. За две недели в приграничных селах Убля и Вишне Немецкое образовались скопления сотен машин. К сожалению, известно о десятках фактов мародерства - преступники разбирают брошенные закарпатцами автомобили", - описывает ситуацию Голос Карпат.

Отметим, что в комментариях жители словацких приграничных с Украиной населенных пунктов с опаской предполагают, что перед рождественскими праздниками число брошенных украинцами авто на еврономерах возрастет многократно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что около украинско-венгерской границы нашли кладбище "евроблях".