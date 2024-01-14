Большой риск оказаться под влиянием порчи: что нельзя делать 15 января

15 января церковь почитает память Павла Фивейского. Он рано потерял родителей и был вынужден скрываться от родственников, ведь они хотели отобрать у него имущество. Он поселился в пещере. Еду он получал от птиц, которые носили ему финики и хлеб. Все время он проводил там в молитвах.
Павел стал первым монахом-отшельником, уединившимся в египетской пустыне. Он стал учеником Антония Великого и боролся против арианства. Он участвовал в Первом Никейском соборе 325 года, где защищал право женатых священников на супружеские отношения. Во время правления Максимина, Павел пострадал за веру. Ему вырвали правый глаз и подрезали сухожилие на левом бедре.
Что можно делать 15 января
- В этот день нужно быть максимально осторожными. Предки верили, что в этот период колдуны передают умения ученикам и могут навести порчу на любого.
- В этот день нужно плевать через плечо и стучать по дереву. Считается, что это защитит от негатива и порчи.
- В этот день стоит венчаться. Считается, что тогда супруги будут жить долго и счастливо.
- В этот день нужно носить только льняную одежду. Предки верили, что это привлечет в жизнь крепкое здоровье.
Что нельзя делать 15 января
1. Нельзя 15 января общаться с теми, кто занимается гаданием. Это может привлечь в жизнь серьезные проблемы и даже порчу.
2. Нельзя 15 января ссориться и злословить. Предки верили, что это принесет в жизнь только проблемы.
3. Нельзя 15 января ходить в грязной одежде. Она может притянуть в жизнь нечистую силу. Также нельзя оставлять грязную обувь на ночь.
Приметы 15 января
- Если в этот день каркают вороны, то скоро будет потепление.
- Если в этот день спрятались птицы, то будет похолодание.
- Если в этот день ветреная погода, то погода будет очень дождливой весь год.
- Если в этот день щебечут снегуры, то скоро поменяется погода.
Вас также заинтересует:
- Появятся лишние килограммы и не только: сколько можно есть семечек, чтобы не навредить
- 3 сильные молитвы о здоровье: как правильно просить об исцелении
- 4 имени самых счастливых женщин: рядом с ними всегда есть ангел-хранитель