Большой риск оказаться под влиянием порчи: что нельзя делать 15 января

Что можно делать 15 января. Важные приметы и запреты, которые уберегут здоровье и защитят от влияния нечистой силы.

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Что нельзя делать 15 января / фото: depositphotos.com/ua

15 января церковь почитает память Павла Фивейского. Он рано потерял родителей и был вынужден скрываться от родственников, ведь они хотели отобрать у него имущество. Он поселился в пещере. Еду он получал от птиц, которые носили ему финики и хлеб. Все время он проводил там в молитвах.

Павел стал первым монахом-отшельником, уединившимся в египетской пустыне. Он стал учеником Антония Великого и боролся против арианства. Он участвовал в Первом Никейском соборе 325 года, где защищал право женатых священников на супружеские отношения. Во время правления Максимина, Павел пострадал за веру. Ему вырвали правый глаз и подрезали сухожилие на левом бедре.

Что можно делать 15 января

В этот день нужно быть максимально осторожными. Предки верили, что в этот период колдуны передают умения ученикам и могут навести порчу на любого.

В этот день нужно плевать через плечо и стучать по дереву. Считается, что это защитит от негатива и порчи.

В этот день стоит венчаться. Считается, что тогда супруги будут жить долго и счастливо.

В этот день нужно носить только льняную одежду. Предки верили, что это привлечет в жизнь крепкое здоровье.

Что нельзя делать 15 января

1. Нельзя 15 января общаться с теми, кто занимается гаданием. Это может привлечь в жизнь серьезные проблемы и даже порчу.

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2. Нельзя 15 января ссориться и злословить. Предки верили, что это принесет в жизнь только проблемы.

3. Нельзя 15 января ходить в грязной одежде. Она может притянуть в жизнь нечистую силу. Также нельзя оставлять грязную обувь на ночь.

Приметы 15 января

Если в этот день каркают вороны, то скоро будет потепление.

Если в этот день спрятались птицы, то будет похолодание.

Если в этот день ветреная погода, то погода будет очень дождливой весь год.

Если в этот день щебечут снегуры, то скоро поменяется погода.

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