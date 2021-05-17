Viva Awards 2021: назвали победителей популярной украинской премии

Viva Awards 2021 / viva.ua

В загородном комплексе Navy под Киевом прошла церемония награждения победителей ежегодной премии от журнала Viva, в котором принимают участие руководители журнала и сайта.

На церемонию прибыли украинские звезды, и многие воспользовались возможностью не ходить масках, расслабиться и отдохнуть.

Как сообщает Viva, ведущими шоу стали Тимур и Инна Мирошниченко, премии выдавали основательница бренда Viva! и компании Едимедиа Украина, Национальной премии Женщина Украины и проекта Connecting Women Инна Катющенко, главный редактор журнала Viva! Иванна Слабошпицкая и главный редактор сайта Viva.ua Людмила Грицфельдт.

"Технологические встречи в зуме вошли в нашу жизнь как новая реальность, но ценность живых встреч невероятно выросла. Мы очень счастливы провести с вами этот вечер", - отметили ведущие мероприятия Тимур и Инна

Viva Awards 2021 - список победителей

Маша Ефросинина: опора года

Надя Дорофеева: диджитал-прорыв

Оля Полякова: королева Инстаграма

Сергей Танчинец (группа Без Обмежень): артист года

Екатерина Кухар и Александр Стоянов: благотворительность

Рамина Есхакзай: блоггер года

Стас Жирков: прорыв года

Егор Гордеев: Медиа Карьера года

Лауреаты Viva! Awards награждены специальными статуэтками, созданными партнеров журнала Viva.

Ранее во Дворце Украина назвали победителей премии Yuna 2021 украинских артистов и их менеджеров за достижения на музыкальном поприще.