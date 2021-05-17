Viva Awards 2021: назвали победителей популярной украинской премии

Вечером 16 мая прошла церемония награждения премии Viva Awards от украинского глянцевого журнала.
В загородном комплексе Navy под Киевом прошла церемония награждения победителей ежегодной премии от журнала Viva, в котором принимают участие руководители журнала и сайта.
На церемонию прибыли украинские звезды, и многие воспользовались возможностью не ходить масках, расслабиться и отдохнуть.
Как сообщает Viva, ведущими шоу стали Тимур и Инна Мирошниченко, премии выдавали основательница бренда Viva! и компании Едимедиа Украина, Национальной премии Женщина Украины и проекта Connecting Women Инна Катющенко, главный редактор журнала Viva! Иванна Слабошпицкая и главный редактор сайта Viva.ua Людмила Грицфельдт.
"Технологические встречи в зуме вошли в нашу жизнь как новая реальность, но ценность живых встреч невероятно выросла. Мы очень счастливы провести с вами этот вечер", - отметили ведущие мероприятия Тимур и Инна
Viva Awards 2021 - список победителей
- Маша Ефросинина: опора года
- Надя Дорофеева: диджитал-прорыв
- Оля Полякова: королева Инстаграма
- Сергей Танчинец (группа Без Обмежень): артист года
- Екатерина Кухар и Александр Стоянов: благотворительность
- Рамина Есхакзай: блоггер года
- Стас Жирков: прорыв года
- Егор Гордеев: Медиа Карьера года
Лауреаты Viva! Awards награждены специальными статуэтками, созданными партнеров журнала Viva.
Ранее во Дворце Украина назвали победителей премии Yuna 2021 украинских артистов и их менеджеров за достижения на музыкальном поприще.