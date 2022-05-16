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Эпический провал РФ в космосе: Z-спутник может сгореть в атмосфере Земли

16 мая 2022, 13:08

Военный спутник "Космос-2555" не закрепился на орбите и снизился на 30 км.

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Российский спутник с буквой "Z" может сгореть в атмосфере Земли / росЗМІ

Российский военный Z-спутник "Космос-2555", на котором перед запуском изобразили "Z"-свастику, скоро может сгореть в атмосфере Земли. Спутник не удержал орбиту и начал постепенно падать. Об этом заявил российский эксперт и популяризатор космонавтики Виталий Егоров, сообщает The Insider.

"Космос-2555" за 15 суток на орбите провел лишь одну кратковременную коррекцию, после чего начал снижение. Сейчас орбита спутника снизилась уже на 30 км. До середины мая не были зафиксированы какие-либо попытки поднять его орбиту. Таким образом, можно сделать вывод о том, что спутник так и не был активирован.

Однако, как уверяют эксперты, нам не нужно бояться падающего спутника, ведь он полностью сгорит в атмосфере, не достигнув поверхности Земли.

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Бывший астронавт NASA Скотт Келли заявил, что "символ "Z", представляющий военные преступления, теперь также является синонимом эпического провала".

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Скотт Келли назвал символ "Z" синонимом эпического провала / Скриншот

Что известно о Z-спутнике

Как известно, российский спутник запустили в космос ракетой "Ангара-1.2". Оборонное ведомство РФ утверждало, что запуск спутника прошел в штатном режиме, а сателлит вышел на расчетную орбиту.

По некоторым данным, российский аппарат на самом деле мог быть военным спутником оптической разведки серии "Разбег". В дальнейшем такой аппарат могли использовать в войне против Украины.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла по меньшей мере 200 самолетов, 165 вертолетов, 427 БПЛА и 97 крылатых ракет.

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