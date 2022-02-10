С молотка за криптовалюту ушел алмаз из космоса возрастом в миллиард лет

Считается, что драгоценный камень родом из космоса. Его продали за 4,3 млн долларов.
На американском аукционе Sotheby's ушел с молотка уникальный черный диамант Энигма. Его продали 4,3 млн долларов в криптовалюте.
Масса изделия 555,55 карата, что делает его самым большим в мире ограненным алмазом.
Аукционный дом не раскрыл личность покупателя. Но позже криптовалютный предприниматель Ричард Харт заявил в социальных сетях, что приобрел Энигму и хочет переименовать ее в HEX.com - так называется его блокчейн-платформа.
По данным BBC, Энигма - это карбонадо - одна из самых прочных форм природного алмаза. Такие камни очень редки и были обнаружены только в Бразилии и Центральноафриканской Республике.
Одна из теорий его происхождения гласит о том, что камень попал на Землю вместе с астероидом. Поэтому его возраст может достигать от 2,6 до 3,2 миллиарда лет - время еще до появления динозавров.
Напомним, ранее в Черниговской области бронзовый памятник Владимиру Ленину с центральной площади Новгород-Северского удалось продать на аукционе за 714 тысяч гривен.
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