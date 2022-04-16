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Россия собралась сбивать спутники Starlink - Медведев объявил о "специальной операции" против Маска

16 апреля 2022, 11:11

С их помощь якобы проводилось наведение и корректировка огня по крейсеру "Москва".

Россия собралась сбивать спутники Starlink / скриншот, униан

Россия собралась сбивать спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска. С их помощью якобы проводилось наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру "Москва".

"Дмитрий Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна", - говорится в сообщении путинской фракции в Госдуме.

er-duma.ru

А вот командующего Черноморским флотом ВМФ России на время расследования причин потери крейсера "Москва" отстранили.

Напомним, поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Эвакуировать экипаж своего флангового корабля Москва россияне не смогли, рассказал спикер Морской охраны Госпогранслужбы. По его словам, шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

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