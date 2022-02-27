Илон Маск подключил Украину к Starlink

Илон Маск поддерживает Украину / Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на запрос министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и подключил нашу страну к Starlink.

"Сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути", - ответил Маск в Twitter.

Отметим, Starlink глобальная спутниковая система, разворачиваемая SpaceX для обеспечения высокоскоростным спутниковым интернетом в местах, где он ненадежный, дорогой или вовсе недоступен.

Предыстория

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился в Twitter к Илону Маску с просьбой обеспечить Украину доступ к спутниковому интернету.

"Мы нуждаемся в поддержке — попросил как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. А также попросил обратиться к Российской Федерации, к думающим россиянам, которые должны выходить на улицы, чтобы остановить войну", - написал Федоров.

Он подчеркнул, что пока бизнесмен пытается колонизировать Марс — Россия пытается оккупировать Украину. А в то время, когда ракеты SpaceX успешно прилетают из космоса — российские ракеты летят на украинские детские сады и больницы.