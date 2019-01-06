Россияне готовят провокации из-за томоса: украинские священники разразились предупреждением

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В ближайшее время в Украине весьма вероятны провокации на почве религиозных распрь.

Такая информация содержится в заявлении Синодального управления военного духовенства ПЦУ, опубликованного в социальной сети Facebook.

Военные священники утверждают, что провокации будут организовываться на тему "применение силы к верующим УПЦ МП и РПЦ" – ради создания желаемого "пейзажа" для российских телеканалов.

"Провокации должны проходить на камеры для создания медийной картинки "гонений" и "религиозной войны" в Украине, о которых постоянно говорят в кремлевских СМИ", – отметили они.

Кроме того, представители Православной церкви Украины призвали соблюдать спокойствие и бдительность. "Призываем быть бдительными, не поддаваться на провокационные действия противника. Не дадим агрессору испортить праздник украинцам в эти исторические дни", – подчерк

Напомним, ранее представители РПЦ вышли из себя из-за предоставления томоса об автокефалии для украинской церкви.