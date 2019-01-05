Томос для Украины, или Как РПЦ потерпела фиаско

На днях Украина получит Томос

Остаются считанные дни до получения Украиной Томоса об автокефалии, к чему она стремилась долгие годы. Вселенский патриарх Варфоломей в преддверии Нового года подтвердил бессменное намерение вручить Томос митрополиту Эпифанию во время торжественного богослужения на Фанаре 6 января 2019 года. Такой расклад явно не устраивает РПЦ и ее сателлитов.

Российская православная церковь и её украинская дочка (МП) безумолку заявляют о якобы давлении со стороны украинской власти с целью принуждения к переходу в новую церковь и угрожают войной и физическим насилием, которые могут разгореться в процессе создания и формирования новосозданной Православной Церкви Украины. Стоит отметить, что подобные заявления не соответствуют действительности, так как имеются многочисленные факты, которые свидетельствуют об обратном, т.е. давлении МП на своих священников и прихожан с целью недопущения перехода в состав новосозданной ПЦУ.

Читайте также"Ответка" Путина: что готовит Москва в Украине после Томоса УПЦКроме того, риторика высших должностных лиц РФ относительно получения Украиной Томоса про автокефалию свидетельствует о крайней агрессивности и воинственности российского руководства. Так, спикер совета федерации России Валентина Матвиенко вообще назвала "преступлением" создание единой помесной православной церкви в Украине и что это приведет к войне. Именование белого чёрным и наоборот – давно излюбленная практика российского руководства, граничащая порами не то чтобы с откровенным цинизмом и лицемерием, а попросту вступающая в конфликт со здравым смыслом.

В этой связи не будет лишним напомнить, что процесс перехода приходов в состав ПЦУ будет и остаётся добровольным, как и то, что он будет проходить согласно устоявшимся церковным канонам и нормам. С каждым днём все больше приходов переходят в юрисдикцию новосозданной Православной Церкви Украины и процесс этот уже необратим. Ошибка, которую уже не единожды повторяет российское руководство, а теперь и РПЦ - это непонимание необратимости этого процесса, а также причин, которые к этому привели. Более того, оно пытается еще как-то помешать этому.

Сам же Патриарх Кирилл не успевает засыпать международные инстанции, а также глав церквей и лидеров отдельных государств письмами с призывами бойкотировать и недопустить вручение Украине Томоса про автокефалию, что лишь подтверждает вышеупомянутый тезис о непонимании кремлёвской верхушкой необратимости естественного течения вещей, а также их причинно-следственной связи. С этим у высшего российского руководства всегда были проблемы.

Читайте такжеУкраина отдала Крым в обмен на автокефалию?Буквально за считанные дни до предоставления Украине Томоса, Патриарх Кирилл написал Варфоломею очередное письмо с призывом отказаться от дарования автокефалии украинской церкви, а также пригрозил его Святейшеству потерей первенства в православном мире. Такие действия лишь свидетельствуют о превышении РПЦ своих полномочий и нежелании Москвы прекратить эскалацию межконфессионального напряжения в Украине и мировом православии, не говоря уже о неуважительном отношении к Святому Престолу.

По части организации провокаций и силовых столкновений, РФ и её спецслужбами наработан целый механизм, в том числе способы его медийной раскрутки. Поэтому, уже ни у кого не возникнет сомнений в искусственном характере возможных провокаций и столкновений, а также заинтересованности России в их проведении.

Основной и забойный аргумент, выдвигаемый в этой связи РПЦ, стоит разобрать отдельно. Постоянно слышны заявления российских клириков про якобы отсутствие у Константинополя прав и оснований для представления Православной церкви Украины Томоса про автокефалию. Такие заявления не имеют под собой никаких оснований и являются исключительно политически ангажированными и попросту невежественными. При этом не стоит забывать, что есть определенные вопросы касательно легитимности самой РПЦ. О чем речь пойдет далее.

На Всеправославном соборе на острове Крит, который прошёл 21 июня 2016 г. РПЦ была обвинена в ереси этнофилетизма, т.е. смешивания национального с церковным. Обвинения были провозглашены кипрским архиепископом Хризостом II. Ранее осуждения в этнофилетизме употребляли на Константинопольском соборе в 1872 году в связи с т.н. "болгарской схизмой", а именно односторонним провозглашением болгарским духовенством автокефалии своей национальной Церкви, которая находилась Читайте такжеУдар кадилом по башке: почему Москва так боится автокефалии УПЦв пределах Османской (Оттоманской) империи. Болгарская церковь тогда действовала в интересах Кремля, который в свою очередь прибегнул к ереси этнофилетизма в далёком 1439 году. Тогда Москва незаконно провозгласила свою автокефалию, предала анафеме Константинополь и начала строить свою Православную Империю – "Третий Рим". Таким образом, Московская церковь стала инструментом власти, отказавшись признавать общехристианские ценности и договоренности и остается такой и до сих пор.

Фактически с этого момента в среде РПЦ и возникли течения вроде "Третьего Рима" и "Русского мира". Начал проповедоваться некий "особый русский путь" и в массы был запущен тезис об особом "русском народе-богоносце", его особой цели, "особой русской духовности" и т.д. и т.п.

Дерзкое поведение РПЦ не могло оставаться незамеченным и без реакции столь долгий час и на Всеправославном Совете Церквей в июне 2016 г. архиепископ Иов (Геча) заявил что, Константинопольский патриарх может лишить Русскую православную церковь автокефалии, которая была получена в XVI веке от Вселенского патриарха Иеремии. "Центры мирового православия никогда и никто не может ставить под вопрос. Вселенские соборы дали Римскому престолу и Константинопольскому престолу, как второму после него, одинаковые привилегии. Если мы этого не признаем, значит, мы не признаем учения Вселенских соборов и отпадаем от православия", — заявил архиепископ в одном из интервью "BBC".

Заявления РПЦ и её украинской ветки МП о том, что автокефалию может просить лишь каноническая часть какой-нибудь Церкви, а всё иное это – "легализация раскола" не выдерживают критики со стороны религиозных экспертов и неаангажированих клерикалов, поскольку все современные автокефалии возникли исключительно путём отсоединения от Константинопольского патриархата и процесс этот также был непростым. Кроме того, сама православная церковь в России никогда не получала Томос про автокефалию как таковой и по установленной процедуре.

При изучении истории Православной Церкви по текстам и документам, а не по придуманным мифам, стереотипам и фальшивой историографии проповедуемыми РПЦ, станет очевидным, что все современные автокефалии были провозглашены исключительно Вселенским патриархатом.

Автокефалия православной церкви в Московии была самопровозглашена в 1448 году, когда в Москве избирали митрополита Иону самостоятельно, без разрешения Вселенского патриархата! Таким образом, РПЦ не получала Томос про автокефалию как того требует святое предписание и по сути сама является неканонической. В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия II просто стабилизировал ситуацию, подняв эту кафедру до уровня патриаршего достоинства, при том условии, что Московскому архиерею было разрешено "называться" патриархом, и что он обязан упоминать патриарха Вселенского и считать его "как своего главу и первого", как об этом указывалось в грамоте.

Поздние автокефалии, которые были провозглашены в XIX и XX веках – все были провозглашены Вселенским патриархатом: автокефалии Православной Церкви в Греции (1850 г.), в Сербии (1879 г. поднята до патриаршества в 1922 г.), в Румынии (1885 г. и поднята до патриаршества в 1925 г.) в Польше (1924 г.), в Грузии (1990 г.), а также в Чехии и Словакии (1998 г.). Все вышеупомянутые провозглашения были связаны с политическим фактором и автокефалия была объявлена как способ обеспечить единство Церкви внутри каждого из этих государств, как и само единство между Помесными Церквями.

Читайте такжеУдар по скрепам: как Путин накажет Украину за получение автокефалии УПЦНынешнее непростое состояние "разделённого" украинского православия является следствием того, что в своё время РПЦ проигнорировала обращение Архиерейского собора УПЦ от 1991 г. про автокефалию.

В случае, если бы автокефалия в Украине была провозглашена сразу после получения независимости в 1991 году, можно было бы избежать "раскола", который начался в 1989 г. И такая позиция была у всего епископата УПЦ МП, который сразу после провозглашения независимости Украины постановил на своем соборе в ноябре 1991 г. следующее: "…собор считает, что дарование автокефалии Украинской Православной Церкви будет содействовать укреплению единства Православия в Украине и ликвидации автокефального раскола, который возник, будет противодействовать униатской и католической экспансии, служить примирению и установлению согласия между враждующими ныне вероисповеданиями, объединению всех национальностей, который проживают в Украине, и тем самым будет вносить свою лепту в укрепление единства всего украинского народа". Под этим постановлением стоит подпись всех без исключения действующих на то время епископов УПЦ МП, в т.ч. епископа Черновицкого и Буковинского Онуфрия.

РПЦ без перебоя обвиняет Константинополь в "ереси папизма", в то время как в самом Московском патриархате весьма популярна концепция "Третьего Рима", согласно которой РПЦ сама должна занять первое место в Диптихе, что является грубым нарушением самого вероучения и церковных правил Вселенских и помесных соборов.

В этой связи стоит напомнить, что теория Москвы как "Третьего Рима" не является ни экклезиологической доктриной, ни прерогативой канонического (церковного) права. Этот миф был придуман псковским старцем Филофеем в начале XVI ст. История православной церкви не знает ни "первого" ни "второго" Рима, но знает лишь "старый" (Рим) и "новый" (Константинополь). И третьему не бывать. Поэтому никто среди православных не может претендовать на высшую власть, нежели ту, которую имеет Вселенский собор. Каждый православный епископ во время исповеди веры перед своей епископской хиротонией обещает всегда придерживаться не только вероучения, но и церковных правил Вселенских и помесных соборов, которые его обязуют.

Существует мнение, что есть некий неписаный закон закономерности (бумеранга), согласно которому зло причинённое кому-то обязательно вернется к тому, кто его причинил. Получение Украиной Томоса и формирование своей автокефальной церкви -это не только вопрос времени, логический и естественный ход вещей, а и торжество исторической справедливости. А история Россию, судя по всему, ничему не учит.

Дмитрий Тымчук и секция "Дельта" группы "Информационное сопротивление", для ИС