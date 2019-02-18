Взрывы в Донецке: одиозный боевик внезапно опроверг версию об "украинском следе"

По словам Басурина, речь идет о "закладке".
Украинские беспилотники не причастны к сегодняшней серии взрывов в центре Донецка.
Об этом заявил так называемый замком "оперативным командованием" "ДНР" Эдуард Басурин, передает RT.
"Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения - крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, 70", - сказал он.
Напомним, в понедельник, 18 февраля, в донецком квартале вблизи резиденции главаря "ДНР" и гостиницы, где проживают представители миссии ОБСЕ прогремели три взрыва. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.