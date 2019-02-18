Украина перестала торговать бананами

18 февраля 2019, 15:06

Больше всего бананов Украине поставил Эквадор ($6,4 млн).

Бананы

В январе 2019 года Украина прекратила экспортировать бананы.

Об этом сообщил пресс-центр Госфискальной службы.

При этом импорт бананов увеличился на 17,8 процента ($2 млн) и составил $13,4 млн по сравнению с январем 2018 годом импорт бананов увеличился на 17,8%, или на 2,01

Больше всего бананов Украине поставил Эквадор ($6,4 млн).

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составил 3,2 процента.

Напомним, оборот внешней торговли России и Украины в 2018 году вырос на 16,5 процента и составил $14,98 млрд. Экспорт российских товаров и услуг в Украину вырос на 19,9 процента - до $9,52 млрд, импорт - на 11,2 процента (до $5,46 млрд).

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Украина бананы
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