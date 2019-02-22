"Власти о своих моряках забыли": эксперт объяснил, в чем просчиталась Украина в конфликте на Азове

22 февраля 2019, 14:31

По его словам, РФ не пригласит наблюдателей, потому что аннексия Крыма не признана никем в мире.

Азовское море
В чем просчиталась Украина в конфликте на Азове / Фото: NATO Maritime Command

Во время чата на Главреде военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов проанализировал, насколько реально добиться появления международных наблюдателей в зоне конфликта – в Керченском проливе.

"На сегодняшний день никто в Украине не дал политической оценки того, что произошло в районе Керченского пролива. То есть говорить о какой-либо международной поддержке нельзя, потому что мы никак не квалифицировали факт случившегося. И даже забыли о наших моряках", – с сожалением констатировал Жданов.

По его словам, Россия не пригласит наблюдателей, потому что аннексия Крыма не признана никем в мире.

Что касается учений Sea Breeze, то они проводятся регулярно более 10 лет подряд, напомнил эксперт: "И реакция России на эти учения – стандартная. Эти учения – в большей степени являются актом политической поддержки Украины со стороны НАТО".

"В связи с тем, что Украина до сих пор не дала политической и юридической оценки событиям, произошедшим в районе Керченского пролива, ни о каких иностранных наблюдателях и речи быть не может. Пока что это – внутренние дела Украины и России", – резюмировал Жданов.

Ранее Европейский суд отклонил запрос Украины по пленным морякам. ЕСПЧ отказался удовлетворить запрос украинских властей.

Читайте такжеКорабли, самолеты и вертолеты: стали известны подробности украинско-американских учений у КрымаДо этого стало известно о том, что Евросоюз введет санкции против восьми россиян из-за российской агрессии в Керченском проливе и захвата украинских моряков.

Напомним, недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.

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Россия Украина наблюдатели Азовское море захват моряков аннексия Крыма Олег Жданов
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