Европейский суд отклонил запрос Украины по пленным морякам

Суд над пленными украинскими моряками / Twitter.com bankomet

Иск об оказании медпомощи пленным украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, отклонен Европейским судом по правам человека.

"ЕСПЧ уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы минюста РФ.

Отмечается, что запрос украинской стороны основывался на информации от адвокатов и родственников моряков, содержащихся под стражей в Москве, "о том, что состояние здоровья троих из них требует специализированной медицинской помощи".

"При этом со ссылкой на заключения Министерства здравоохранения Украины и экспертные мнения украинских медиков власти Украины попытались оспорить качество оказанной в РФ медицинской помощи задержанным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций", - говорится в пресс-релизе.

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В минюсте РФ добавили, что доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований.

"По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно о том, что Евросоюз введет санкции против восьми россиян из-за российской агрессии в Керченском проливе и захвата украинских моряков.

Напомним, недавно ПАСЕ приняла резолюцию по Азову и Керченскому проливу.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали освободить захваченных Россией украинских моряков.

25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.