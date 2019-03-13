Военный эксперт рассказал о боеспособности сил "Л/ДНР"

Силы "Л/ДНР" слабо боеспособны, сообщил военный эксперт / Reuters

Военный эксперт Юрий Кочевенко сообщил, что незаконные вооруженные формирования самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" слабо боеспособны.

Боевики "Л/ДНР" могут только поддерживать видимость линии фронта, рассказал аналитик в эфире ObozTV.

По словам собеседника, если бы украинские военные боролись только с боевиками, даже включительно с российскими наемниками, преимущество наших воинов было бы очевидным.

"Фактически вооруженными силами "республик" являются два армейских корпуса — 1-й "ДНР" и 2-й "ЛНР". Они фактически входят в южный военный округ России, завязаны туда логистически, завязаны системами безопасности, мобилизационным пополнением", — отметил Кочевенко.

Эксперт добавил, что, по данным украинской разведки, в этих двух "корпусах" предусмотрено увеличение штата в три раза — на одно место запланирован приход трех россиян. "Это отработанные мобилизационные мероприятия", — заявил собеседник.

Читайте такжеУкраине не нужно воевать за Крым и Донбасс – The National InterestКочевенко подчеркнул, что силы террористов слабо боеспособны, в частности, из-за постоянных проблем с алкоголем, наркомании, невыплаты зарплаты.

"Но за ними в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях стоят мощные силы РФ, которые в любой момент, как было в 2014 году, готовы туда войти", — предупредил аналитик.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.