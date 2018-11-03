Эксперт сказал, сколько Россия вложила денег в "ДНР" и "ЛНР" за пять лет

За последние пять лет РФ вложила в "ДНР" и "ЛНР" более 10 млрд долларов, сообщил эксперт / Reuters

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщил, что за последние пять лет Российская Федерация вложила в Отдельные районы Донецкой и Луганской областей (самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР") более 10 млрд долларов.

Россия самостоятельно никогда не выйдет с захваченной части Донбасса, рассказал эксперт в комментарии "Гордону".

По мнению собеседника издания, на Донбассе "Москва "примеряет" абхазский сценарий, когда вместо коррумпированных главарей ставят людей, связанных с российскими спецслужбами".

Читайте такжеОлланд назвал цель Путина по Украине"За последние пять лет РФ вложила в ОРДЛО более 10 млрд долларов. Это значит, что самостоятельно она оттуда никогда не выйдет, — отметил он

"И тут стоит обратить внимание на звучащие в России заявления о целесообразности признания "ДНР" и "ЛНР". Это попытка их властей оказать военно-политическое давление на Украину…", — добавил Снегирев.

Ранее постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко сообщил, что РФ тратит 1,3 млрд долларов в год на поддержку на захваченной части Донбасса незаконных вооруженных формирований ("Л/ДНР").