Особый статус на Донбассе: ВР продлила действие закона о порядке местного самоуправления в ОРДЛО

ВР продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе / УНИАН

В четверг, 4 октября, Верховная Рада 245 голосами одобрила закон президента о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№ 9153).

Решением народных избранников особый порядок на Донбассе продлен до 31 декабря 2019 года.

Согласно закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", временно, со дня вступления в силу с учетом положений закона "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на срок до 31 декабря 2019 года включительно вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, определяемые решением Верховной Рады.

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Отметим, что принятый народными депутатами закон вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 6 октября 2017 года Верховная Рада приняла президентский закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", которым еще на год была продлена сила закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ", принятого в 2014 году.