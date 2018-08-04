Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса

Андрей Парубий

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил о том, что продление срока действия закона об особом статусе Донбасса в первую очередь зависит от позиции стран-партнеров Украины.

«Это будет во многой степени зависеть и от позиции наших международных партнёров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне», — цитирует его информагентство «Интерфакс-Украина».

Напомним, ранее сообщалось о том, что политолог объяснил, почему Путин не собирается прекращать войну на Донбассе.