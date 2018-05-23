Политолог объяснил, почему Путин не собирается прекращать войну на Донбассе

Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным не имеют смысла, ведь идти на мир с Россией на ее условиях — это поражение, которое не воспримет украинское общество.

По словам главы Центра социологических и политологических исследований "Социовымир" Сергея Тарана, Кремль, как только на международном уровне идут переговоры, обостряет ситуацию на Донбассе, чтобы было за что торговаться.

Политолог отметил, что сейчас Путин демонстрирует, что не собирается прекращать войну на Донбассе и надо идти на уступки на условиях Кремля. То есть менять украинскую Конституцию, объявить, что наше государство никогда не станет членом НАТО, предоставить особый статус Донбассу.

Время от времени появляются мысли, что Путин передумал или готов идти навстречу, например, в вопросе с миротворцами. Но миссия ООН по западному сценарию – поражение для Путина. Поэтому перед переговорами с Ангелой Меркель он еще раз показал, что альтернатива западному сценарию – российский. А если на это не согласятся, то война будет продолжаться, — отметил Таран в комментарии сайту "24".

Поэтому, убежден политолог, Украина в этой ситуации должна делать то же, что и раньше – вести переговоры на дипломатическом фронте о продлении и усилении санкций против России и укреплять собственную армию. Других рецептов нет.

Напомним, на главном пропагандистском канале Путина похвастались, что глава РФ переплюнул Гитлера.