В Мариуполе загорелся комбинат Азовсталь - СМИ

17 марта 2019, 20:18

Судя по видео, столб огня достигает нескольких метров в высоту.

Азовсталь полыхает / Фото: скриншот из видео

В Мариуполе Донецкой области произошел масштабный пожар на металлургическом комбинате Азовсталь, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Как сообщает местный ресурс 0629, над заводом возвышается столб огня и дыма.

Очевидцы происшествия отмечают, что огонь вероятно вспыхнул между мартеном и доменной печью.

Пресс-служба предприятия пока не предоставила официальный комментарий в связи с инцидентом.

Огонь и столб дыма над "Азовсталью"

Огонь и столб дыма над МК "Азовсталь"

Опубликовано 0629.com.ua Воскресенье, 17 марта 2019 г.

Азовсталь!!! Вспышки, грохот.

Опубликовано Dmitry Chichera Воскресенье, 17 марта 2019 г.

Как ранее сообщалось, на Азовстали сообщили, что до 2021 года в Мариуполе должна закончиться основная модернизация заводов, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе.

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пожар Ринат Ахметов Азовсталь
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