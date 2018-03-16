"Случилось что-то страшное". На заводе в Мариуполе произошла авария, есть погибшие

В пятницу, 16 марта, в Мариуполе на металлургическом комбинате "Азовсталь" произошла авария, в результате которой погибли двое.

"Тут случилось что-то страшное. Похоже на массовый несчастный случай", — говорит сотрудник "Азовстали". По его словам, инцидент произошел в 14:00 на доменной печи №4. В 14:30 на месте находилось 5 экипажей скорой помощи, спасатели и заводская охрана.

"Похоже на то, что медики понесли в сторону доменной мешки, в которых переносят трупы", — пишут журналисты издания 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе компании "Метинвест" подтвердили информацию о происшествии и сообщила, что 16 марта в доменном цехе металлургического комбината "Азовсталь" ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" получили отравление колошниковым газом. Прибывшая скорая констатировала смерть пострадавших. Также сообщается, что на предприятии создана комиссия, которая будет устанавливать обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге рухнула крыша заводского цеха.