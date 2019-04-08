Евролабу, где сдавал анализы Зеленский, обвалили рейтинг в Facebook и Google / Reuters

Скандал вокруг клиники Eurolab, где сдавал анализы кандидат в президенты Владимир Зеленский, набирает обороты. Украинские пользователи обвалили рейтинг медучреждения в Facebook и Google. Да так, что Евролабу даже пришлось удалить свою Facebook-страницу.

Также резко сдает вниз и рейтинг Eurolab в гугле: как видно по отзывам, они текут сплошной чередой – с промежутком в одну-три минуты. Причем многие даже не поясняют причины выставленной ими низкой оценки. Другие прямо пишут, что их оценка спровоцирована ошибкой, которую клиника допустила в анализах Зеленского.

Так обвалился рейтинг Eurolab на Google буквально за полчаса

Стоит отметить, что, согласно правилам публикации отзывов на Google Картах, "нельзя публиковать контент только для того, чтобы повлиять на оценку места".

"Публикуйте контент на основе личного посещения конкретного места или задавайте вопросы о нем. Google Карты – это не место для выяснения отношений и ведения политических дискуссий. Материалы, которые не соответствуют правилам, будут удалены", – заверяет сервис.

Напомним, Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

Позднее Зеленский пояснил, почему в его результатах анализов из клиники Eurolab сначала была написала дата 2 апреля, а затем ее изменили на 5 апреля. Шоумен опубликовал объяснение из медуреждения, в котором указано, что из-за волнения сотрудник неправильно проставил даты.

При этом Пальчевский рассказал, зачем анализы Зеленского отправили за границу. Пробы крови, которую сдал Владимир Зеленский, достаточно для проведения всех необходимых анализов.

В свою очередь президент Петр Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты.

Как сообщалось, у Порошенко потребовали от Зеленского сдать еще один анализ. Анализ волос являются ключевым для выявления наркотиков, подчеркнул Олег Медведев.

Медведев напомнил, что такую рекомендацию накануне давала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Отмечалось, что приглашение центра Eurolab президенту Петру Порошенко и его Администрации сдать анализы содержит множество ошибок.