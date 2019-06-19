В Харькове речная вода стала оранжевой из-за загрязнения - опубликовано видео

Загрязнение реки Уды / скриншот из видео

В реку Уды сливается большое количество отходов коксового завода, расположенного в юго-западной части Харькова.

Об этом утверждают пользователи Сети снявшие ролик и опубликовавшие ее в Facebook.

Они предполагают, что в Уды сливаются отравленные стоки (в больших количествах) от гашения коксовых печей прямо из-под ограды местного коксового завода − через выведенные за ограду сливные трубы отход по прорытым канавам.

Напомним, ранее на Виннитчине были зафиксированы признаки экологической катастрофы, когда с моста в реку Рось упал грузовой микроавтобус с ядохимикатами.