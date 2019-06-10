В Рось упал микроавтобус с пестицидами: пробы воды, гибель рыбы и можно ли купаться

В реку Рось упал микроавтобус с ядохимикатами / скриншот

Спустя сутки после экологического ЧП, которое произошло на реке Рось в ночь на 9 июня после падения в реку микроавтобуса с пестицидами, Главред узнал, можно ли пить воду, чем грозят химикаты и каковы реальные убытки.

Что стряслось

В ночь на 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области упал с моста в реку Рось грузовой микроавтобус с ядохимикатами. В городе Белая Церковь Киевской области была объявлена тревога.

По информации, жителям города после этого запретили купаться в реке, плавать на лодках и использовать речную воду. Также нельзя было выпасать скот на берегу Роси.

Стало известно, что микроавтобус перевозил тонну инсектицида Нурел B. Вначале яд попал в приток Роси, а затем и в саму Рось. Вода с высокой концентрацией яда должна была подойти к Белой Церкви через 10−12 часов после ДТП, то есть ближе к полудню 9 июня.

Как уточнил паблик dtp.kiev.ua в Facebook, "ребята воровали пестициды, попали в ДТП на микроавтобусе и, пытаясь скрыть следы, подожгли транспортное средство".

Что упало в Рось

В Винницкой ОГА заявили, что среди препаратов, попавших в Рось, инсектицидов не было.

"По состоянию в 8 часов утра понедельника в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксированы концентрации опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день", - заявил в понедельник, 10 июня, первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко.

Чем грозят химикаты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось в Винницкой области нет, городские водоканалы вновь могут работать в штатном режиме.

"Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГcЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет", - написал Гройсман на своей странице в Twitter.

Пробы воды

Государственная экологическая инспекция в Винницкой области отобрала пробы воды из пруда Панского, реки Фоса и реки Рось, которые пострадали в результате утечки химических веществ. Результаты экспертизы обнародованы на сайте Госэкоинспекции в понедельник, 10 июня.

По результатам измерений установлено:

низкое содержание растворенного кислорода (от 2,92 до 3,8 мг / дм3 в пруду Барском и р. Фоса; 3,08 мг / дм3 в р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса при нормативном содержании не менее 4,0 мг / дм3);

сверхнормативное содержание азота аммонийного в пруду Панском, p. Фоса, р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса;

сверхнормативное содержание нитритов в пруду Панском и р. Фоса.

Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в р. Рось (с. Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг / дм3.

Убытки

Вечером 9 июня была прекращена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь и Умань. В ГосЧС отмечали, что по состоянию на 10 июня водоснабжение Умани осуществлялось из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток. В Белой Церкви создан запас на сутки, подача воды приостановлена. Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок).

В прокуратуре Винницкой области сообщили, что в Липовецком районе предварительная сумма ущерба из-за похищения ядохимикатов на сельхозпредприятии составляет 700 тыс. грн. В Казатинском районе злоумышленниками причинен ущерб, по предварительным данным, на 170 тыс. грн.

Гибель рыбы

В Белоцерковской райгосадминистрации сообщали, что в результате случившегося на территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов.

В то же время в Киевском рыбоохранном патруле сообщили, что по состоянию на утро понедельника (10 июня) гибели водных биоресурсов в пределах Киевской области в реке Рось не обнаружили.

Информация о массовой гибели флоры и фауны в реке Рось в связи с утечкой химических веществ не соответствуют действительности, сообщил 10 июня на брифинге заместитель директора департамента организации мероприятий гражданской обороны ГСЧС Олександр Лещенко.

Напомним, ранее сообщалось, на Львовщине разбилась фура с ядохимикатами.