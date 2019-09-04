В захваченном Донецке в маршрутке провели проукраинскую "диверсию": опубликовано фото

Маршрутка в Донецке. Иллюстративное фото / https://dn.vgorode.ua

Во временно оккупированном боевиками группировки "ДНР" Донецке неизвестные оставили украиноцентричную надпись в маршрутке.

Соответствующий снимок был опубликован на странице "hochu domoy" в сервисе микроблогов Twitter.

‏"На стенке маршрутки в самом конце. Месяца 2 никто не стирает. Безумство храбрых! Глядя на такие надписи, понимаешь - есть за кого в Донецке бороться!", - сказано в подписи к фото. Как видно на снимке, неизвестные написали на стенке: "Слава Украине! Героям слава!", − говорится в подписи к фото.

Пресловутая надпись, / twitter.com/hochu_dodomu

Напомним, ранее оккупированный Донецк поздравили с Днем флага, запустив украинское знамя на воздушных шарах. Позднее в центре Донецка в День Конституции вывесили флаг Украины и включили национальный гимн.