В центре Донецка в День Конституции вывесили флаг Украины и включили национальный гимн

В центре оккупированного Донецка вывесили флаг Украины / 62.ua

28 июня в День Конституции Украины в центре оккупированного Донецка неизвестные вывесили государственный флаг Украины и включили национальный гимн.

Стяг вывесили на опустевшем здании бывшей гостиницы Украина, передает сайт 62.ua.

Рядом с вывешенным флагом на пересечении улиц Артема и Богдана Хмельницкого также прозвучал гимн Украины. Такую проукраинскую акцию записали на видео и выложили в YouTube.

"Республиканская" газета "ЛДНР" подтвердила, что это не фейк.



Ранее центр Киева взбудоражила парочка, завернутая во флаги Украины и России.