В центре Донецка в День Конституции вывесили флаг Украины и включили национальный гимн

Неизвестные поместили флаг Украины в центре оккупированного города.
28 июня в День Конституции Украины в центре оккупированного Донецка неизвестные вывесили государственный флаг Украины и включили национальный гимн.
Стяг вывесили на опустевшем здании бывшей гостиницы Украина, передает сайт 62.ua.
Рядом с вывешенным флагом на пересечении улиц Артема и Богдана Хмельницкого также прозвучал гимн Украины. Такую проукраинскую акцию записали на видео и выложили в YouTube.
"Республиканская" газета "ЛДНР" подтвердила, что это не фейк.
Ранее центр Киева взбудоражила парочка, завернутая во флаги Украины и России.