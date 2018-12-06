В "ДНР" поздравили открытками с флагом Украины

Открытки были выпущены к 11 мая – "дню республики".
В ДНР выпустили поздравительные открытки, на которых был запечатлен флаг Украины, изображенный на набережной Кальмиуса в Донецке.
Как отмечают в Сети сторонники боевиков, открытка была выпущена еще к 11 мая – "дню республики".
"Правда, благодаря бдительным товарищам, этот тираж тоже был снят с продажи. Но часть естессно просочилась в народ", - пишут в Сети.
Напомним, ранее сообщалось, что на хорватском телевидении показали карту Украины без Крыма.