В "ДНР" поздравили открытками с флагом Украины / 24 Канал

В ДНР выпустили поздравительные открытки, на которых был запечатлен флаг Украины, изображенный на набережной Кальмиуса в Донецке.

Как отмечают в Сети сторонники боевиков, открытка была выпущена еще к 11 мая – "дню республики".

"Правда, благодаря бдительным товарищам, этот тираж тоже был снят с продажи. Но часть естессно просочилась в народ", - пишут в Сети.

Напомним, ранее сообщалось, что на хорватском телевидении показали карту Украины без Крыма.