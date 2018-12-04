На хорватском телевидении показали карту Украины без Крыма

Канал HRT показал карту Украины без Крыма/ Скриншот

Хорватский телеканал HRT извинился за демонстрацию в своем эфире карты Украины без Крыма.

На инцидент отреагировали в посольстве Украины в Хорватии и обратилось к каналу HRT с требованием привести показанную в передаче Dnevnik карту мира, на которой Крым был изображен отдельно от Украины, в соответствии c межгосударственным границам.

В посольстве также подчеркнули, что ведущий хорватский телеканал не может действовать вопреки официальной позиции правительства страны, которое поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и консолидированной позиции ЕС, ООН и других международных организаций относительно непризнания насильственного присоединения Крыма к РФ.

"В ответ на официальное письмо протеста со стороны украинского посольства в Загребе представители канала HRT заверили, что редакция не имела никакого намерения демонстрировать некорректную карту. Ошибка произошла из-за того, что канал не имел официальной карты для создания инфографики, а поэтому использовал изображение из Википедии", - говорится в сообщении посольства Украины в Хорватии.

Как отмечает хорватское издание Vecernji list, инцидент произошел в воскресенье вечером, при этом в эфире была министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в обзоре перспектив развития экономики стран Европы МВФ рассматривал статистические показатели по Крыму и Севастополю как часть данных, относящихся к России.