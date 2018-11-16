Только статистика: МВФ "признал" Крым российским

МВФ учитывает данные Крыма как территории РФ / BBC

В ноябрьском обзоре перспектив развития экономики стран Европы МВФ рассматривал статистические показатели по Крыму и Севастополю как часть данных, относящихся к России несмотря на то, что полуостров на карте был обозначен тем же цветом, что и Украина.

По словам представителя МВФ, в своих исследованиях организация не имеет позиции по принадлежности Крыма и Севастополя и относит их к России при анализе экономических показателей страны только лишь в статистических целях.

Он также пояснил, что в статистических целях, страна, которая де-факто осуществляет контроль над территорией, обязана представлять статистические данные о ней.

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"Использование МВФ статистических данных не означает признания или принятия позиции относительно того, какая страна имеет законное право на данную территорию", - подчеркнул представитель фонда в комментарии ТАСС.

При этом он добавил, что МВФ с 2015 года учитывает статистические данные Крыма и Севастополя при анализе экономических показателей России.

Напомним, ранее в МВФ назвали условия утверждения программы stand-by для Украины.