Оккупированный Донецк поздравили с Днем флага, запустив украинское знамя на воздушных шарах

23 августа 2018, 16:29

Украинский флаг прошел над Донецким аэропортом на злобу террористам.

На Донецк! Украинский флаг отправляется в путь
На Донецк! Украинский флаг отправляется в путь / Ирина Макеевская/Фейсбук

23 августа в День украинского флага активисты поздравили с праздником и оккупированные территории, запустив на воздушных шарах большой флаг Украины в сторону неподконтрольных территорий из прифронтовой Авдеевки. Желто-голубой символ уже достиг Донецка. 

Запуск флага на Донетчине
Запуск флага на Донетчине / Ирина Макеевская/Фейсбук

"Донецк, встречай! Сейчас завис над ДАП", - сообщила волонтер Ирина Макеевская на своей странице в Facebook, опубликовав фото с момента запуска.

Сине-желтый стяг размером 20х6 метров (120 кв.м.) был сшит мастерицей из Бахмута Ангелиной Шостак. Средства на него собрали патриоты с обеих сторон линии разграничения. Многие из них присутствовали на церемонии запуска флага. 

Напомним, на линии разграничения День флага ознаменовался грустным событием - в бою с террористами погибли четверо украинских военнослужащих, еще шестеро (по последним данным МО) были ранены.

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Донецк Авдеевка поздравления оккупированные территории День Флага
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