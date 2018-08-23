В День флага-2018 украинские города состязаются в рекордах

Какими рекордами Украина отмечает День флага-2018 / Униан

23 августа, накануне Дня независимости Украины, мы отмечаем День флага Украины-2018.

"Главред" уже писал об истории и значении цветов государственного флага Украины.

А в нынешнем материале – о рекордах, которые готовит страна в честь праздника.

Выше всего сегодня будет развиваться флаг в Днепре. Его поднимут на 72-метровую мачту вблизи исторического музея. К тому же он будет и самым большим: его площадь – 200 кв. м, вес – 23 килограмма. После захода солнца его планируют подсвечивать.

Рекордный флагшток пришлось заказывать за границей. Его общая высота – 100 метро (72 м из них – над землей).

Читайте такжеДень независимости Украины-2018: поздравления на русском и украинском языкеРекордный флаг готовят и в Черновцах. Там по одной из центральных площадей города прошел флаговый ход – на подобие крестного хода, но не религиозного характера, а патриотического. Горожане несли два 25-метровые флага – государственный и красно-черный. Длина в 25 метров выбрана не случайно: в Украине именно 25 территориальных единиц, включая Крым. Таким образом, флаг символизирует объединенную, единую и цельную Украину.

А вот самый длинный флаг Украины развернули сегодня в Киеве, на Харьковском массиве.Это полотно длиной 2700 метров – по 100 метров на каждый год независимости страны.

После установления национального рекорда флаг разрежут на небольшие части и раздадут в школы по всей Украине.