День независимости Украины-2018: поздравления на русском и украинском языке

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником на словах и в картинках.
24 августа Украина отмечает праздник своей независимости – день, без которого она не состоялась бы как государство.
Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.
Также мы публиковали программу мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве. На Крещатике пройдет торжественный военный парад.
Министр обороны Степан Полторак заявил, что в военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа участие примут 18 подразделений из других стран, в том числе и стран-членов НАТО.
Читайте такжеДень флага Украины 2018 – поздравления на русском и украинском языкеВ 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.
Поздравления с Днем независимости Украины в прозе, стихах и смс
Искренне поздравляю вас с выдающимся праздником – Днем независимости Украины! Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. От всей души желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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Поздравляю с общенациональным праздником – Днем Независимости Украины! С тех пор, как была провозглашена независимость, наша страна прошла несколько этапов духовного обновления, воссоздавая патриотизм, традиции и духовность нашего народа. Хотелось бы, чтобы с каждым годом этот праздник прибавлял всем нам воодушевления и уверенности в нашем будущем. Желаю мира и согласия в ваших семьях, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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2 смс – 74 символа:
С Днем независимости Украины! Улыбок, счастья, красоты и исполнения мечты!
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4 смс – 278 соимволов:
По случаю праздника Независимости нашей страны желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела преумножат славу родной Украины.
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Страна родная, наша Украина,
Сегодня, как и много лет назад
Свободна, независима, едина!
Собрала всех на праздничный парад.
Всем украинцам искренне желаем
Не забывать земли родной порог.
С днем независимости всех вас поздравляем!
Примите этот скромный поздравок.
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3 смс – 183 символа:
Украина нынче отмечает
Независимость свою!
Потому и поздравляю,
Пожелать тебе хочу,
Чтоб страна лишь процветала,
Населенье чтоб росло.
Чтоб проблемок было мало,
Чтоб все было хорошо.
Вітання з Днем незалежності України-2018
На гарний день в Україні чекаємо,
З Днем незалежності країну вітаємо:
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!
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Ненька Україна — калиновий цвіт,
Ти моя родина вже багато літ.
Та у полі стежка, що веде кудись,
І прекрасна пташка, що злетіла в вись!
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Щиро вітаємо вас з національним святом українського народу – Днем незалежності! Бажаємо благополуччя, щастя, радості, натхнення, а також добра, здоров’я й злагоди. Нехай це свято Вам додає наснаги та прокладає стежку в краще майбутнє.
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Від душі вітаємо вас зі знаменною днем – Днем Незалежності України! Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому, хочеться побажати, щоб кожен з нас, в першу чергу почав з власної незалежності! Незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємностей. Нехай незалежно ні від чого, у нас виходить знаходити в житті позитивні моменти і радіти!
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Святковий день — двадцять четверте серпня,
Так хочеться усмішок і пісень.
Віднині Україна незалежна.
Запам’ятайте, люди, світлий день!
Здійснилась давня заповітна мрія,
Бажання і надія поколінь.
Це почуття свободи серце гріє
І піднімає думи височінь.
Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи,
Щоб славу України відродить.
Щоб дружно жити, в радості і згоді,
Ми України сестри і брати.