День независимости Украины-2018: поздравления на русском и украинском языке

23 августа 2018, 12:41

"Главред" собрал идеи поздравлений с праздником на словах и в картинках.

Тарас Шевченко_граффити
Когда и как Украина отмечает День независимости / фото: РБК-Украина

24 августа Украина отмечает праздник своей независимости – день, без которого она не состоялась бы как государство.

Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Также мы публиковали программу мероприятий ко Дню независимости: куда сходить и что посмотреть в Киеве. На Крещатике пройдет торжественный военный парад.

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа участие примут 18 подразделений из других стран, в том числе и стран-членов НАТО.

Читайте такжеДень флага Украины 2018 – поздравления на русском и украинском языкеВ 2018 году в Киеве в параде в честь 27-летия независимости страны участие впервые примут новейшие образцы артиллерийской и ракетной техники отечественного – украинского – производства. Ожидается, что гости парада увидят высокоточную систему залпового огня "Ольха"оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана" и другие новинки.

Поздравления с Днем независимости Украины в прозе, стихах и смс

Искренне поздравляю вас с выдающимся праздником – Днем независимости Украины! Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей независимой Родины. От всей души желаю успехов и плодотворной работы на благо украинского народа, а также крепкого здоровья, счастья и благополучия!

***

Поздравляю с общенациональным праздником – Днем Независимости Украины! С тех пор, как была провозглашена независимость, наша страна прошла несколько этапов духовного обновления, воссоздавая патриотизм, традиции и духовность нашего народа. Хотелось бы, чтобы с каждым годом этот праздник прибавлял всем нам воодушевления и уверенности в нашем будущем. Желаю мира и согласия в ваших семьях, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

***

2 смс – 74 символа:

С Днем независимости Украины! Улыбок, счастья, красоты и исполнения мечты!

***

4 смс – 278 соимволов:

По случаю праздника Независимости нашей страны желаю вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела преумножат славу родной Украины.

***

Страна родная, наша Украина,

Сегодня, как и много лет назад

Свободна, независима, едина!

Собрала всех на праздничный парад.

Всем украинцам искренне желаем

Не забывать земли родной порог.

С днем независимости всех вас поздравляем!

Примите этот скромный поздравок.

***

3 смс – 183 символа:

Украина нынче отмечает

Независимость свою!

Потому и поздравляю,

Пожелать тебе хочу,

Чтоб страна лишь процветала,

Населенье чтоб росло.

Чтоб проблемок было мало,

Чтоб все было хорошо.

Вітання з Днем незалежності України-2018

На гарний день в Україні чекаємо,

З Днем незалежності країну вітаємо:

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

***

Ненька Україна — калиновий цвіт,

Ти моя родина вже багато літ.

Та у полі стежка, що веде кудись,

І прекрасна пташка, що злетіла в вись!

***

Щиро вітаємо вас з національним святом українського народу – Днем незалежності! Бажаємо благополуччя, щастя, радості, натхнення, а також добра, здоров’я й злагоди. Нехай це свято Вам додає наснаги та прокладає стежку в краще майбутнє.

***

Від душі вітаємо вас зі знаменною днем – Днем Незалежності України! Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому, хочеться побажати, щоб кожен з нас, в першу чергу почав з власної незалежності! Незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємностей. Нехай незалежно ні від чого, у нас виходить знаходити в житті позитивні моменти і радіти!

***

Святковий день — двадцять четверте серпня,

Так хочеться усмішок і пісень.

Віднині Україна незалежна.

Запам’ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І піднімає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі народи,

Щоб славу України відродить.

Щоб дружно жити, в радості і згоді,

Ми України сестри і брати.

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праздник поздравления День Независимости Украины
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