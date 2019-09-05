"Пустыня, а не миллионник": опубликовано новое видео из Донецка

Обнародовано свежее видео из захваченного Донецка / Скриншот

В Сети появилось новое видео из захваченного боевиками самопровозглашенной "ДНР" Донецка, на котором запечатлены пустынные улицы и дороги.

На улицах и дорогах города почти нет машин и людей, свидетельствует видео, опубликованное пользователем @herooftheday10 в Twitter.

Юзер отметил, что оккупанты превратили город, который был миллионником, в пустыню.

"Донецк, Украина, пару мин назад. Видно, что авто мало и людей - тоже…", - подписал видео пользователь.

Донецк, Украина, пару мин назад. Видно, что авто мало и людей тоже. оккупанты превратили в пустыню город млн. pic.twitter.com/Q6RJiWfNAJ — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל?????????? (@herooftheday10) September 4, 2019

Ранее журналист Денис Казанский показал фото, сделанные в подконтрольном боевикам Донецке. На одном из снимков запечатлена улица, на которой нет людей, и только вдали виднеются несколько авто.

Напомним, в апреле 2014 года Донецк захватили боевики, которых поддерживают власти Российской Федерации.