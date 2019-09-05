"Пустыня, а не миллионник": опубликовано новое видео из Донецка

В подконтрольном боевикам городе засняли почти пустые улицы и дороги.
В Сети появилось новое видео из захваченного боевиками самопровозглашенной "ДНР" Донецка, на котором запечатлены пустынные улицы и дороги.
На улицах и дорогах города почти нет машин и людей, свидетельствует видео, опубликованное пользователем @herooftheday10 в Twitter.
Юзер отметил, что оккупанты превратили город, который был миллионником, в пустыню.
"Донецк, Украина, пару мин назад. Видно, что авто мало и людей - тоже…", - подписал видео пользователь.
Донецк, Украина, пару мин назад. Видно, что авто мало и людей тоже. оккупанты превратили в пустыню город млн. pic.twitter.com/Q6RJiWfNAJ— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל?????????? (@herooftheday10) September 4, 2019
Ранее журналист Денис Казанский показал фото, сделанные в подконтрольном боевикам Донецке. На одном из снимков запечатлена улица, на которой нет людей, и только вдали виднеются несколько авто.
Напомним, в апреле 2014 года Донецк захватили боевики, которых поддерживают власти Российской Федерации.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.