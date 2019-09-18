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"Не отступление": министр обороны рассказал о разведении сил на Донбассе

18 сентября 2019, 17:56

Чиновник подчеркнул, что принимать участие в операции равнозначно будут обе стороны.

Андрей Загороднюк
Андрей Загороднюк / Фото: УНИАН

Новый министр обороны Андрей Загороднюк пояснил нюансы разведения сил на Донбассе, которое будет производиться частично, а не вдоль всей линии разграничения.

"Во-первых, оно не будет распространяться одновременно везде. Это будет участками. И будет надзор за тем, чтобы это делалось с обеих сторон", - цитирует министра Радио Свобода.

По словам Загороднюка, внимание будет приковано к тому, чтобы разведение сил происходило с обеих сторон конфликта. Он добавил, что данная операция абсолютно не является отступлением украинских военнослужащих. Генштаб разрабатывает план разведения сил с учетом всех возможных рисков и вскоре представит его общественности.

"И конечно, по каждой из этих участков будет идти подготовка будет идти объяснения, будет идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее … Это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, является уже целая система укреплений, которая выстроена", — говорит министр.

Читайте такжеРазведение сил у Станицы: боевики пошли на хитрость — разведкаЧиновник заверил, что план действий детально обсуждался с военнослужащими, и они воспринимают отвод войск, как часть стратегии.

"Те, с кем мы общались, относятся к этому, как к стратегии, есть. Во-первых, это вопрос их безопасности тоже. Потому что, если разведены, то разведены по тем правилам и отслежено, то расстояние увеличится. Конечно, это снизит много рисков", — сказал Загороднюк.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что первыми значительными шагами на пути к миру на Донбассе станут полное прекращение огня и окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской на Луганщине.

Кроме того, глава государства заявлял, что потребует на встрече от "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) решения вопросов обмена, разведения войск и проведения выборов на Донбассе.

Донбасс Министерство обороны Генштаб ВСУ разведение сил новости Украины Андрей Загороднюк
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