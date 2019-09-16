Мир на Донбассе: Зеленский назвал первые значительные шаги

"Тишина" и окончательное разведение сил у Станицы Луганской - первые значительные шаги к миру на Донбассе, сообщил Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что первыми значительными шагами на пути к миру на Донбассе станут полное прекращение огня и окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской на Луганщине.

Завершение войны необходимо не только украинскому государству, но и всей Европе, поскольку европейцы всегда будут чувствовать себя в опасности, пока РФ игнорирует международное право, рассказал глава страны в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, пишет УНИАН.

Украинский лидер подчеркнул, что его главной миссией как президента является завершение войны и деоккупация всех территорий государства.

"Я глубоко тронут, что возвращение мира в Украину госпожа Чапутова назвала личной целью… Полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть надлежащим образом верифицировано ОБСЕ, станут первыми значительными шагами на пути к миру", - сказал Зеленский.

Напомним, 7 сентября после обмена пленными между Украиной и Россией Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с российским президентом Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.