Мир на Донбассе: Зеленский назвал первые значительные шаги

Завершение войны на Донбассе необходимо всей Европе, отметил президент.
Президент Владимир Зеленский заявил, что первыми значительными шагами на пути к миру на Донбассе станут полное прекращение огня и окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской на Луганщине.
Завершение войны необходимо не только украинскому государству, но и всей Европе, поскольку европейцы всегда будут чувствовать себя в опасности, пока РФ игнорирует международное право, рассказал глава страны в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, пишет УНИАН.
Украинский лидер подчеркнул, что его главной миссией как президента является завершение войны и деоккупация всех территорий государства.
"Я глубоко тронут, что возвращение мира в Украину госпожа Чапутова назвала личной целью… Полное и постоянное прекращение огня, окончательное разведение сил в районе Станицы Луганской, которое должно быть надлежащим образом верифицировано ОБСЕ, станут первыми значительными шагами на пути к миру", - сказал Зеленский.
Напомним, 7 сентября после обмена пленными между Украиной и Россией Владимир Зеленский заявил, что его договоренности с российским президентом Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны на Донбассе выполнены.