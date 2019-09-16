Зеленский назвал главные задачи на встрече "нормандской четверки"

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что потребует на встрече от "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) решения вопросов обмена, разведения войск и проведения выборов на Донбассе.

Во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве глава государства заявил, что вопросы обсуждаться не будут, а будут решаться конкретные проблемы, передает УНН.

"Там должно быть решение - не поднятие темы, а решение - вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Второй вопрос - окончательное решение с четкими сроками разведения войск - Золотое, Петровское, а затем с четкими сроками, когда мы разводим войска вдоль всей территории. Если мы говорим о выборах на временно оккупированной территории, то должны быть четкие сроки вывода войск до выборов с временно оккупированных территорий", - отметил Зеленский.

По словам президента, вероятнее всего, эти вопросы придется решать во время нескольких встреч, но он считает недопустимым, что "нормандская четверка" собирается раз в три года, когда в Украине идет война и каждый день гибнут люди.

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Напомним, 13 сентября представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что лидеры "нормандской четверки" готовятся подписать документы на встрече.

По информации, журналисты спросили Кучму, будет ли подписано новое соглашение - так называемый "Минск-3".

"Минск-3? Действительно, советники готовят решения, которые они (лидеры Украины, Франции, Германии и России) должны там подписать. Я имею в виду" нормандскую четверку ", - сказал Кучма.

При этом Кучма напомнил, что последняя встреча лидеров стран "нормандского формата" - Украины, Франции, РФ и Германии, состоялась в октябре 2016 года.

"Они должны действительно ответить всему миру, в первую очередь, украинцам, что они сделали после последней встречи, которая была в октябре 2016 года. Столько времени прошло, если вы, ребята, взялись, то ответьте, потому что они сбросили на Трехстороннюю контактную группу - мы не имеем права принимать решения. Решение принимают правительства, парламенты ", - отметил Кучма.

Ранее Пристайко заявил, что "нормандская четверка" перенесла встречу и "Минск-3" подписан не будет.