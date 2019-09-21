  1. Главная
  3. Украина

Министр обороны Загороднюк рассказал о методах предотвращения коррупции

21 сентября 2019, 17:31

Глава ведомства считает, что необходимо избегать частных встреч.

Андрей Загороднюк
Андрей Загороднюк намерен бороться с коррупцией / Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк высказал мнение, что он стремится к искоренению коррупции в своем ведомстве посредством недопущения частных встреч с поставщиками.

"Я запретил себе встречаться с поставщиками. То есть, когда они звонят и говорят: "Давайте встретимся", я говорю: "Нет". Министр обороны не будет встречаться ни с одним поставщиком", - цитирует его Радио Свобода.

По словам Загороднюка, встречи с партнера могут проходить исключительно в коллективе, при этом разговор необходимо записывать. Он добавил, что это касается и всех директоров департаментов.

Как отметил глава ведомства, переговоры не должны опускаться до уровня частных встреч, поскольку такой формат порождает коррупционные схемы.

Ранее Загороднюк пояснил нюансы разведения сил на Донбассе, которое будет производиться частично, а не вдоль всей линии разграничения.

Напомним, Загороднюк заверил, что Минобороны не будет указывать Генеральному штабу ВСУ, как воевать, но намерено неукоснительно следить за выполнением планов и приказов.

коррупция Министерство обороны новости Украины Андрей Загороднюк
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:58
"Ляжет в основу законопроекта": у Зеленского дали разъяснения насчет "формулы Штайнмайера"
18:31
"В Донецке лучше": Шуфрич отличился скандальным заявлением о райской жизни в "ДНР" Видео
18:30
Х-Фактор 10 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: скандал на кастинге Видео
18:23
Задержан Семенченко: полиция разогнала блокаду угля на Львовщине Видео
17:55
В кабинете директора ГБР нашли прослушку Видео
17:31
Министр обороны Загороднюк рассказал о методах предотвращения коррупции
17:16
"Звук го*но": Вакарчуку на концерте в Минске кричали "Славик, выходи, Москва здесь" Фото Видео
16:45
"Фейковые СМИ": Трамп ответил на обвинения в давлении на Зеленского Видео
16:13
Жуткое ДТП под Одессой: грузовик протаранил маршрутку, 9 погибших Фото Видео
15:57
"Ничего не видит и не слышит": Заворотнюк снова попала под нож хирургов Фото Видео
15:32
"Мне Бог запрещает": Вакарчук странно оправдался за прогулы заседаний Рады Видео
15:21
Гороскоп на 21 сентября 2019: три знака Зодиака - счастливчики
15:01
В США переполох из-за штурма секретной Зоны 51: в Сеть попали горячие фото и видео Фото Видео
14:55
"Ни слова об амнистии боевиков": Пристайко объяснил суть "формулы Штайнмайера" Видео
14:30
Раскол в Раде: часть украинской делегации отправится на сессию ПАСЕ Видео
13:59
Две крупные европейские авиакомпании уходят из Украины Видео
13:45
Адвокат Трампа давил и ставил условия Зеленскому - сенатор США Видео
13:28
В моде черный маникюр: свежие идеи изящного дизайна ногтей из Instagram - 20 фото Фото Видео
13:20
Положил на всех: как НБУ убивает экономику Украины мнение
12:30
Возвращение России в ПАСЕ: в Раде приняли важное решение Видео
12:15
Зеленскому грозит серьезное давление Белого дома - обозреватель Видео
11:45
"Влетел в здание, открыл огонь": в Черновцах произошел "голливудский" инцидент Фото
11:42
"Как Гитлер, есть рога и хвост": обнародованы неожиданные детали о Путине
11:35
Классное печенье: как сделать песочное печенье на маргарине Фото
11:10
Активисты узнали, кто в Раде "филонил": названы фамилии нардепов
10:55
"Вес роисси - вес петуха из говна": в РФ напомнили Украине о своем величии
10:35
В Азовском море у берегов России произошло ЧП
10:14
"Никто и не говорил, что она умная": "криворукая" Мелания Трамп знатно оконфузилась - видео Видео
10:10
Топ-модель по-украински 3 сезон 4 выпуск: кто покинул шоу смотреть онлайн Видео
10:05
Названа точная дата встречи Зеленский - Трамп Видео
09:46
Удар в бубен, или Как шаман сорвал крышу у Кремля мнение
09:35
Журналист сказал, чего Путин боится в тысячу раз больше террористов
09:30
"Петя х*йло": "чистейший маньяк и упырь" Порошенко вспомнил неприличное предложение Путина Видео
09:30
Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 4 выпуск 3 сезон - 20-09-2019 Видео
09:10
Лига смеха 2019 5 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: Летний Кубок в Одессе Видео
09:05
Эксперт назвала важное правило относительно пластиковых бутылок
08:42
Почему наш спецназ был беспомощен на мосту Метро мнение
08:40
"Торговля мертва, облавы": блогер рассказал о ситуации в Донецке
08:37
Встреча Зеленского, Меркель, Макрона и Путина: Украина устами Пристайко попыталась "оживить мертвеца" Видео
08:22
Звезда Крепостной Катерина полностью обнажилась
08:07
Трамп засекретил разговор с Зеленским: Байден потребовал продолжения банкета Видео
08:00
День Бэтмена 2019: история Темного рыцаря и лучшие комиксы о нем
07:29
Трамп не давил: Украину втягивают в войну между республиканцами и демократами - Пристайко Видео
07:23
Модные вязаные шапки на осень-зиму 2019-2020 для женщин - 44 фото Фото Видео
07:10
"Классический набор" и компромат на Байдена: о чем поговорят Зеленский и Трамп мнение
06:58
Вятрович обьяснил, почему Украине не нужны такие праздники, как в России
06:32
С Рождеством Пресвятой Богородицы: поздравления в картинках и пожелания для души Фото
06:12
Оккупантам хана: танкисты ВСУ поразили сеть зрелищными учениями, мощное видео Видео
05:51
Доллар по 37 гривен: эксперт рассказал о реальном валютном курсе на 2020 год Видео
05:26
Шалить и баловаться: топ-3 сексуальных игрушек, которые зажгут былую страсть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять