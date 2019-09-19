Вслед за Порошенко: НАБУ "шьет" уголовные дела главе Нацбанка Смолию

Яков Смолий / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завело три уголовных дела в отношении главы Нацбанка Якова Смолия.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Зарегистрированы три дела​​​. Они заведены на основании обоснованных выводов НАПК, которые мы направили в НАБУ. Они касаются недостоверного декларирования", — говорится в тексте.

Также известно, что следователи уже получили доступ к дополнительным сведениям по декларациям Якова Смолия.

По данным журналистов, общая сумма недостоверных сведений в его декларациях 2015-2017 годов главы Нацбанка составляет 18,3 млн гривен (около $740 тысяч — Главред).

Напомним, Яков Смолий сменил Валерию Гонтареву на посту главы Национального банка Украины в марте 2019-го.

