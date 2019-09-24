Министр обороны сорвал покровы с разведения войск и перемирия в Донбассе

Андрей Загороднюк / УНИАН

Стабильность в вопросе перемирия в зоне военного конфликта на Донбассе может обеспечить исключительно наличие там мощного контингента ВСУ

С таким заявлением выступил новый глава Минобороны Андрей Загороднюк в интервью ВВС Украина.

"Мы понимаем, что присутствие только сильных ВСУ там может обеспечить стабильность. Поэтому мы поддерживаем, конечно, курс правительства, но со своей стороны должны обеспечить боеготовность".

Читайте также"Не отступление": министр обороны рассказал о разведении сил на ДонбассеЗагороднюк утверждает, что разведение войск активно происходит на тех участках, о которых ранее активно заявлялось.

"И сейчас мы должны увидеть, что делается с другой стороны. Что касается полного разведения, то было сделано политическое заявление, мы со своей стороны просчитываем все технические, организационные риски. Сейчас это все на стадии планирования", − заявил он.

Напомним, ранее Загороднюк разъяснил планы на работу с Генштабом, а также поведал о методах предотвращения коррупции в ВСУ.