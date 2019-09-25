"Андрюша, веди себя сдержаннее!": Богдан нарвался на критику из-за фото из Нью-Йорка

Богдан подписал фото так: "Мы работаем - я и Президент"/ Фото Facebook Андрея Богдана

Глава Офиса президента Андрей Богдан похвастался фото с заседания Генассамблеи ООН, которое проходит в Нью-Йорке, и нарвался на шкал критики из-за своей нескромности.

Фото Богдан опубликовал на своей странице в Facebook и подписал его довольно лаконично: "Мы работаем - я и Президент". Эта формулировка явно не понравилась пользователям соцсети и они завалили Богдана замечаниями, поскольку он поставил свое имя перед именем президента Зеленского.

"Президент и Вы, уважаемый внук Гната и сын Иосифа, правильнее и культурнее звучит", - прокомментировал Игорь Чопко.

"Андрюша, веди себя немножко сдержаннее! Президент Украины - Зеленский В. А. Ок? Работает Президент и наша делегация! Надеюсь, ты понял!", - отметила Вита Галютина.

"Я-последняя буква в алфавите. Да и не корректно как-то, нет?", - добавила Ирина Крылова.

"Правильнее сказать Президент и я.И не забывайте я последняя буква в алфавите", - уточнила Нина Лысенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в диалоге лидеров на Саммите ООН по Целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН. Во время своего выступления он назвал цель номер один для Украины

Кроме того, в рамках своего визита в США Зеленский провел краткие переговоры с главой Министерства внутренних дел России Сергеем Лавровым.