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Назначение Богдана главой ОП: Верховный суд поставил точку

24 сентября 2019, 08:04

Иск о признании указа Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана незаконным подавал Общественный люстрационный комитет.

Богдан
Андрей Богдан был назначен на должность главы АП (ныне ОП) 21 мая / УНИАН

Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу относительно указа президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента, позже переименованной в Офис президента. Соответствующее решение опубликовано в реестре судебных решений.

Иск о признании указа Зеленского о назначении Богдана незаконным подавал Общественный люстрационный комитет, по мнению которого Богдан подпадает под закон о люстрации и не может занимать должность главы АП.

В решении Верховного суда говорится, что суд не увидел оснований для удовлетворения жалобы. Кроме того, судьи признали, что решение суда первой инстанции было принято без процессуальных нарушений.

Читайте такжеЗеленский утверждает, что Богдан "всегда готов" уйти в отставкуНапомним, в 2019-м Богдан стал одним из виднейших сотрудников штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. По словам главы штабы Дмитрия Разумкова, тот занимался оказанием консультацией и оказанием помощи в юридических вопросах. 21 мая победивший на выборах Зеленский назначил Богдана руководителем Администрации президента. В то же время эксперты считали, что Зеленский нарушил закон об очищении власти, назначив Богдана главой АП, так как последний дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена Виктора Януковича.

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