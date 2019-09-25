В "ДНР" взорвался склад с боеприпасами боевиков

Осколки от снарядов разлетелись за десятки километров, слышны взрывы.
Утром 25 сентября в оккупированном Донецке на складе боеприпасов боевиков "ДНР" произошел мощный взрыв. Инцидент случился в районе поселков Горняк и Землекопы.
Город окутал черный дым, осколки снарядов разлетелись за десятки километров. Видео и фото с места происшествия показали в сети местные жители.
В ролике, выложенном на YouTube, видно, как местный житель снимает столп дыма и слышны громкие взрывы.
"О, вот осколочек прилетел. Апокалипсис!", - сказал мужчина.
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