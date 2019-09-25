  1. Главная
  3. Украина

В "ДНР" взорвался склад с боеприпасами боевиков

25 сентября 2019, 09:56

Осколки от снарядов разлетелись за десятки километров, слышны взрывы.

В Донецке на складе боеприпасов произошел взрыв / twitter.com/hochu_dodomu

Утром 25 сентября в оккупированном Донецке на складе боеприпасов боевиков "ДНР" произошел мощный взрыв. Инцидент случился в районе поселков Горняк и Землекопы.

Город окутал черный дым, осколки снарядов разлетелись за десятки километров. Видео и фото с места происшествия показали в сети местные жители.

В ролике, выложенном на YouTube, видно, как местный житель снимает столп дыма и слышны громкие взрывы.

"О, вот осколочек прилетел. Апокалипсис!", - сказал мужчина.

Донецк с утра окутал черный дым / twitter.com/hochu_dodomu

Осторожно, ненормативная лексика 18+

Ранее на территории шахты "ДНР" прогремел взрыв: есть погибшие - СМИ.

ДНР Донецк взрыв дым
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:01
Путин написал послание НАТО с важным предложением по ракетам
09:56
В "ДНР" взорвался склад с боеприпасами боевиков Видео
09:43
"Бедные, но гордые": Савченко решила за Украину послать к чертям помощь деньгами от США Видео
09:29
Почему Янукович не вернется в Украину мнение
09:26
"Андрюша, веди себя сдержаннее!": Богдан нарвался на критику из-за фото из Нью-Йорка
09:13
Границам - нет: Украина добилась безвиза с одной популярной страной
08:41
Андрей Илларионов: Формула Штайнмайера – это прямой, широкий и хорошо мощенный путь к уничтожению Украины
08:38
Зеленский встретился с Меркель и обсудил подготовку к встрече лидеров "нормандской четверки"
08:29
Гороскоп на сегодня: кому грозят уколы судьбы, резкие перемены и отравления
08:26
Зеленский уже весной может разогнать Раду мнение
08:14
Мы не готовы ждать еще пять лет: Зеленский высказался о Минских соглашениях
08:00
Выбор матери 2019: что было в 3 и 4 сериях сериала Видео
07:46
Ученые выяснили, почему забываются сны
07:37
Зеленский в США провел краткие переговоры с Лавровым
07:13
Экс-советник Путина назвал расходы России на Крым и Донбасс
07:12
Зеленский в ООН назвал цель номер один для Украины
06:56
Губительные "минские соглашения" придумал не Путин, а Порошенко мнение
06:50
Ставили палки в колеса: в Белом доме пытались помешать встрече Трампа и Зеленского - СМИ Видео
06:35
Паж – самая загадочная женская стрижка 2019-2020, которую любил Кристиан Диор - фото Фото Видео
06:14
Еда – наркотик: эксперт рассказала, как справиться с пищевой зависимостью
05:49
"Процесс века": эксперт оценил возможность возвращения Януковича в Украину
05:27
Футуролог раскрыл возможную причину исчезновения людей и назвал сроки
05:15
Дочь Потапа оголилась и завела интимным фото с алкоголем
05:05
Когда переводят часы в Украине 2019 на зимнее время: что запомнить
04:29
Жемчужный маникюр осень 2019: новые идеи элегантного дизайна для ногтей - фото Фото Видео
03:52
Психологи выяснили, какое по счету свидание кончается сексом
03:03
В Украине ответили на запрос США обнародовать разговор Зеленского и Трампа Видео
03:02
"Не понимают, чем занимаются": экс-премьер распек Кабмин Гончарука Видео
02:56
Зендая без белья сверкнула грудью на красной дорожке Фото
02:47
Зеленский высказался о публикации телефонного разговора с Трампом Видео
02:32
Трамп отреагировал за заявление об импичменте из-за разговора с Зеленским Видео
02:18
Дряблый живот: диетолог назвала причины и способы борьбы
01:51
Эксперт пояснил, какие угрозы несет для Зеленского скандал с импичментом Трампа Видео
01:36
Лунный календарь фитнеса на октябрь 2019: дни, когда организм худеет сам Видео
01:07
"Очень умен": Волкер отвесил комплимент Путину
00:49
В США заявили о процедуре импичмента Трампа из-за разговора с Зеленским Видео
00:24
Интим на продажу: эксперты рассказали, почему женщины любят секс с богатыми мужчинами
00:16
Эстония учредила пошлины за визы для украинцев
24 сентября, вторник
23:46
"Трамп зависим от Путина": эксперт пояснил, чем любовь главы США опасна для Зеленского
23:28
Макрон заявил об улучшениях в отношениях России и Украины
23:01
В Германии прокомментировали выдачу виз жителям ЛДНР с российскими паспортами Видео
22:27
"Дружелюбный звонок Зеленскому": Трамп расхрабрился и дал добро на публикацию скандальной стенограммы Видео
22:16
Украинской политолог попросил выгнать его из студии росТВ Видео
21:44
"Ху*лостан даже в Нью-Йорке желчит": Зеленский не ответил "обосранцам" и вызвал "вонь" на росТВ Видео
21:33
Задержание экс-супруги Князева: ГБР расследует действия таможенников Видео
21:31
Обнаженкой по психике: сотни голых людей искупались в ледяном море - фото 18+ Фото
20:58
Борьба с РФ и дело Маркива: до чего договорились Зеленский и премьер Италии Видео
20:57
"Судный день" в Пакистане: мощное землетрясение поубивало людей, устрашающие кадры Фото Видео
20:40
Чиновник "ДНР" щеголяет в швейцарских часах за несколько тысяч долларов
20:28
Когда украинцам ждать тепла в квартирах осенью 2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять