"Бутик Запой и пулеметы по периметру": "ДНРовцы" поглумились над филармонией в Донецке

ДНРовцы поиздевались над филармонией / facebook.com/den.kazansky

Захваченный российскими оккупантами Донецк продолжает удивлять. Похоже, эволюция в этом месте решила остановиться и пошла в обратную сторону.

В здании донецкой филармонии теперь открыли "Алкомаркет".

"Весь современный Донецк в одном фото. Давно говорю, что ДНРовцы специально глумятся над городом и его жителями. И вот очередное тому доказательство", - сказала журналист Денис Касанский, который и разместил снимок филармонии на всеобщее обозрение в социальной сети.

В филармонии в Донецке открыли Алкомаркет / facebook.com/den.kazansky

Отметим, украинцев фотография сильно взволновала, особенно тех, кто раньше бывал в Донецке.

"Спрос рождает предложение. раньше там ювелирный был, теперь другие ценности", - отметил Андрей Штерн.

"Там справа столовка была. Дивные котлеты по-донбасски подавали лет пятнадцать тому", - вспомнил Сергей Карпенко.

"Я Вам сейчас неприятную вещь скажу: ИМХО, с приходом войны мало что изменилось, краски сгустились только. Я у своих донецких друзей тогда еще, в нулевых, спрашивал: вы так своим городом гордитесь, а где в нем центр вообще-то, покажите? Вот это? Ну да, красиво, парк кованых фигур, все дела, а по другой стороне озера товарный поезд ходит. Вроде центр, а трамвай между промзон петляет. В каждом городе хватает проблем, но у старых городов есть хотя бы исторический центр. А Донецк, сколько денег ни вложи, так и останется разросшимся маленьким промышленным городком", - отметил Денис Поляков.

"Ну все норм ...На "тверезо" там напевно не прожити", - подчеркнула Ирина Веденина.

"Там в филармонии сейчас наверное такой репертуар что без алкомаркета никак", - добавила Хелен Христенко.

"Сразу вспомнил Жванецкого:-"Может, что-то в консерватории подправить?", - высказался Петр Петренко.

"А на холме Петька консерваторию построим, и вокруг колючей проволокой обставим. И пулеметы по периметру! А зачем пулеметы Василий Иванович? А чтоб белые консервы не п.здили!", - вставил свои пять копеек Майк Вождаенко.

"Название можно было покреативнее придумать, например, бутик "Запой!", - убежден Козимир Малевич.

Читайте также"Народ хочет мира": "ДНР" и "ЛНР" готовы к отводу войск, в "бой" пошли ветераны и активистыНапомним, флаг Украины на сине-желтых гелиевых шариках пролетел 14 октября над оккупированным пророссийскими боевиками Донецком. Боевики видели украинский флаг, однако не решились в него стрелять, поскольку неподалеку находились наблюдатели ОБСЕ.