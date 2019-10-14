День защитника в Донецке: над городом пролетел украинский флаг

Активисты запустили флаг, который улетел в Донецк/ Фото: Facebook/Ирина Макеевская

Флаг Украины на сине-желтых гелиевых шариках пролетел 14 октября над оккупированным пророссийскими боевиками Донецком.

Как сообщила в Facebook Ирина Макеевская, накануне Дня защитника Украины украинский флаг запустили из Марьинки активисты, волонтеры и военные.

"Направление ветра — наше. Четко на Донецк пошел", — отметила Макеевская.

По словам автора, боевики видели украинский флаг, однако не решились в него стрелять, поскольку неподалеку находились наблюдатели ОБСЕ.

Данной акцией волонтеры решили поддержать украинцев, которые живут на оккупированных территориях. Аналогичный перформанс они организовали в День Конституции Украины.

/ Фото: Facebook/Ирина Макеевская

/ Фото: Facebook/Ирина Макеевская

Напомним, 14 октября – в праздник всех защитников Украины – украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. В этот день прозвучали личные поздравления с Днем защитника Украины от Зеленского в адрес военнослужащих страны. Заодно он вручил государственные награды.

Ранее Зеленский рассказал, как украинцам нужно бороться с провокациями для росТВ. Президент детально, четко и подробно высказался о противостоянии украинцев возможным провокациям на День защитника Украины для российского ТВ.