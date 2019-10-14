14 октября – праздник Покрова, День матери и благодарения: что нельзя делать

14 октября – праздник Покрова 2019: что нельзя делать и какие еще праздники сегодня / 1zoom.ru

14 октября 2019 – праздник Покрова Пресвятой Богородицы 2019 и День защитника Украины 2019.

Это, пожалуй, главные праздники на сегодня. В их честь даже установлен официальный выходной.

Как поздравлять с праздниками, читайте в наших материалах Покрова Пресвятой Богородицы 2019 – открытки и поздравления с Покровом и С Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открытки.

И пусть они главные, но далеко не единственные.

К примеру, сегодня в Канаде День благодарения 2019, а в Белоруссии отмечают День матери. Япония усиленно тренируется в честь Дня физкультуры.

США празднуют День Колумба, а мир – Всемирный день стандартов.

По народному календарю, 14 октября – Покров 2019.

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14 октября: праздник православный

Церковный праздник 14 октября – это Покров Пресвятой Богородицы.

Также установлен День памяти преподобного Романа Сладкопевца, который, по преданию, получил певческий дар от самой Богородицы.

Поста нет.

14 октября: приметы

Народная мудрость гласит, что до обеда на Покров осень, а после – уже зима. Если до Покрова не выпадало снега – то считалось, что уже до самого Рождества снегопадов ждать не стоит.

По ветру в праздник 14 октября определяли, какая будет зима:

восточный ветер — к студеной зиме;

откуда ветер дует – оттуда и первые морозы придут;

какая погода в Покров день – такая и всю зиму будет.

Подробнее читайте в нашем материале Покрова Пресвятой Богородицы 2019: приметы на замужество и погоду.

14 октября: что нельзя делать, а что нужно

В праздник Покрова 14 октября не принято заниматься тяжелой, грязной работой. День посвящали духовному воспитанию и веселью.

С утра всей семьей поспешали в церковь. Первыми старались успеть молодые, незамужние еще, девушки. И молились Богородицы в первую очередь о замужестве, счастливой семье и благополучии.

Покрова Пресвятой Богородицы считались самым удачным временем для свадьбы. С этого праздника, по сути, открывался свадебный сезон на Руси.

В этот день нельзя ругаться. Никто не давал в долг и сам денег не возвращал, мусор также не выносили – чтоб достаток из дому не отдать и деньги в кошельке водились.

Подробнее читайте в нашем материале Покрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замуж.

14 октября: именины

День ангела сегодня справляют Вера, Александр и Алексей, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман и Савва.

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14 октября: кто родился

14 октября родились такие знаменитости: