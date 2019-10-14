14 октября – праздник Покрова, День матери и благодарения: что нельзя делать

Какие отмечаются праздники 14 октября – помимо Покров Пресвятой Богородицы – и какие с этим днем связаны приметы и традиции, выяснил Главред.
14 октября 2019 – праздник Покрова Пресвятой Богородицы 2019 и День защитника Украины 2019.
Это, пожалуй, главные праздники на сегодня. В их честь даже установлен официальный выходной.
Как поздравлять с праздниками, читайте в наших материалах Покрова Пресвятой Богородицы 2019 – открытки и поздравления с Покровом и С Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открытки.
И пусть они главные, но далеко не единственные.
К примеру, сегодня в Канаде День благодарения 2019, а в Белоруссии отмечают День матери. Япония усиленно тренируется в честь Дня физкультуры.
США празднуют День Колумба, а мир – Всемирный день стандартов.
По народному календарю, 14 октября – Покров 2019.
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14 октября: праздник православный
Церковный праздник 14 октября – это Покров Пресвятой Богородицы.
Также установлен День памяти преподобного Романа Сладкопевца, который, по преданию, получил певческий дар от самой Богородицы.
Поста нет.
14 октября: приметы
Народная мудрость гласит, что до обеда на Покров осень, а после – уже зима. Если до Покрова не выпадало снега – то считалось, что уже до самого Рождества снегопадов ждать не стоит.
По ветру в праздник 14 октября определяли, какая будет зима:
- восточный ветер — к студеной зиме;
- откуда ветер дует – оттуда и первые морозы придут;
- какая погода в Покров день – такая и всю зиму будет.
Подробнее читайте в нашем материале Покрова Пресвятой Богородицы 2019: приметы на замужество и погоду.
14 октября: что нельзя делать, а что нужно
В праздник Покрова 14 октября не принято заниматься тяжелой, грязной работой. День посвящали духовному воспитанию и веселью.
С утра всей семьей поспешали в церковь. Первыми старались успеть молодые, незамужние еще, девушки. И молились Богородицы в первую очередь о замужестве, счастливой семье и благополучии.
Покрова Пресвятой Богородицы считались самым удачным временем для свадьбы. С этого праздника, по сути, открывался свадебный сезон на Руси.
В этот день нельзя ругаться. Никто не давал в долг и сам денег не возвращал, мусор также не выносили – чтоб достаток из дому не отдать и деньги в кошельке водились.
Подробнее читайте в нашем материале Покрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замуж.
14 октября: именины
День ангела сегодня справляют Вера, Александр и Алексей, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман и Савва.
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14 октября: кто родился
14 октября родились такие знаменитости:
- 1890 — американский военный и государственный деятель, 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр.
- 1927 — английский актер, продюсер, сценарист, сэр Роджер Мур.
- 1934 — советский, российский и израильский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР Михаил Козаков.
- 1946 — вокалист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти.
- 1963 — российский модельер Валентин Юдашкин.
- 1969 — советский и российский футболист, тренер Виктор Онопко.
- 1989 — австралийская актриса и режиссер Миа Васиковска.