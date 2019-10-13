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Покрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замуж

13 октября 2019, 05:18

Есть немало примет, традиций и обрядов на Покрова, чтоб выйти замуж удачно. А замужним – укрепить свое счастье и благополучие.

14 октября – праздник истинно женский. И традиции у него в первую очередь призваны помочь обрести и сохранить любовь, семью и домашний очаг.

Это Покрова Пресвятой Богородицы 2019. Праздник, когда девушки молятся о замужестве, мужчины – утепляют жилье, и все – стараются даже не думать о дурном.

Ранее Главред уже писал о том, в чем особенность праздника Покрова 2019 в Украине, в чем помогает Пресвятая Богородица и как ей молятся в ее праздник 14 октября.

Покрова: традиции и обряды

В Покров день большинство традиций связаны с замужеством. В народе снежный покров земли сравнивали со свадебным убранством невест. Люди верили, что именно на Покрова шансы девушек обрести любовь особенно высоки. Подробнее читайте в нашем материале Покрова 2019: что делать, чтоб замуж удачно выйти и обряд на деньги.

Покров Пресвятой Богородицы: приметы

14 октября – праздник невест. В том числе и в приметах. К примеру, сильный ветер на Покров, по примете, предвещает, что будет много невест. Много снега в Покров день также сулит много свадеб на будущий год.

Подробнее читайте в нашем материале Покрова Пресвятой Богородицы 2019: приметы на замужество и погоду.

Покрова: что нельзя делать, а что нужно

На Покрова 2019 нужно непременно сходить в церковь (тем более, что это официальный выходной, так что рабочие планы помешать не должны) и провести обряды на богатство, достаток и защиту от всех бед в доме.

Незамужние девушки молятся Богородице о любви и замужестве – и проводят свои обряды.

В старину говорили: кто первой свечу в храме перед иконой Пресвятой Богородице поставит – та первой и замуж пойдет.

А подавая милостыню, про себя незамужние всегда приговаривали: "На двоих".

Что нельзя делать на Покров, так это:

  • девушкам и женщинам носить брюки – лишь платья или юбки, а то женского счастья не будет;
  • девушкам и женщинам: раньше заката расплетать заплетенную утром косу;
  • заниматься тяжелой работой, в первую очередь по дому: стирать, убирать и т.д. Исключение делается для ухода за детьми, больными родственниками и домашними животными;
  • ссориться, ругаться, о плохом думать;
  • злоупотреблять алкоголем.
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Сейчас вы просматриваете новость «Покрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замуж». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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